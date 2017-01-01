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Adıyaman emniyetinden Anneler Günü kutlaması



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Polis evinde Anneler Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe emniyet şube müdürleri, polis memurları ve aileleri katıldı. Etkinliğe katılan annelerin ve anne adaylarına tek tek karanfiller dağıtılarak anneler günleri kutlandı. Etkinlik kapsamında etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklara ise palyaçolar ve sihirbazlar tarafından gösteriler yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat, " Hem anneler günü dolayısıyla hem de yaz ayının başlamasıyla polis memurlarımıza moral ve motive amaçlı böyle bir etkinlik düzenledik. Bugün aynı zamanda fedakar, cefakar annelerimizin anneler gününü kutlamak, hem çocuklarımızı sevindirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımız için yüz boyama, animasyonlar, halat çekme ve bunların karşılığında çocuklarımıza ödüllerimiz olacak. Tabi bu etkinliğimiz içerisinde annemin, eşimin ve bütün anne ve anne adaylarımızın anneler gününü kutluyorum" dedi.

(CK-SD-Y)



14.05.2017 16:00:14 TSI

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