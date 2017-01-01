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Manisa'da annelere 5 bin adet fesleğen dağıtıldı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Manisalı vatandaşlara 5 bin adet fesleğen dağıttı.

Çiçek dağıtımına, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, şube müdürleri, Şehzadeler Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mustafa Zeybek ve yetkililer katıldı. Dağıtılan çiçeklerden almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, çiçek alan kadınların Anneler Günü'nü de kutladı. Yaklaşık 1 saat süren çiçek dağıtımında kadınların yanı sıra sıraya giren çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu.

Huzurevine Anlamlı Ziyaret

Anneler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çiçek dağıtımı gerçekleştiren büyükşehir heyeti, İsmail-Muammer Cider Huzurevi'ne de ziyarette bulundu. Huzurevi sakinlerini tek tek odalarında ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, kadınların ellerinden öperek, çiçek takdim etti.

(ÖND-Y)



14.05.2017 16:00:50 TSI

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