ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa'da annelere 5 bin adet fesleğen dağıtıldı

14 Mayıs 2017 Pazar, 15:51
Manisa'da annelere 5 bin adet fesleğen dağıtıldı
Manisa'da annelere 5 bin adet fesleğen dağıtıldı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Manisalı vatandaşlara 5 bin adet fesleğen dağıttı.
Çiçek dağıtımına, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, şube müdürleri, Şehzadeler Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mustafa Zeybek ve yetkililer katıldı. Dağıtılan çiçeklerden almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, çiçek alan kadınların Anneler Günü'nü de kutladı. Yaklaşık 1 saat süren çiçek dağıtımında kadınların yanı sıra sıraya giren çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu.
Huzurevine Anlamlı Ziyaret
Anneler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çiçek dağıtımı gerçekleştiren büyükşehir heyeti, İsmail-Muammer Cider Huzurevi'ne de ziyarette bulundu. Huzurevi sakinlerini tek tek odalarında ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, kadınların ellerinden öperek, çiçek takdim etti.
(ÖND-Y)

14.05.2017 16:00:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da &quot;Kur'an bülbülleri&quot; hafız oldu
YEREL

MANİSA'DA "KUR'AN BÜLBÜLLERİ" HAFIZ OLDU

Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi açılıyor
YEREL

TURGUTLU ATIKSU ARITMA TESİSİ AÇILIYOR
Onlar ailelerinin trafik polisi oldular
YEREL

ONLAR AİLELERİNİN TRAFİK POLİSİ OLDULAR
Sarıgöl'deki toplu açılışlar konser ile son buldu
YEREL

SARIGÖL'DEKİ TOPLU AÇILIŞLAR KONSER İLE SON BULDU
Yunusemre'den özel annelere özel etkinlik
YEREL

YUNUSEMRE'DEN ÖZEL ANNELERE ÖZEL ETKİNLİK
Hilaliye Kur'an Kursu'nda 118 öğrenci hafız oldu
YEREL

HİLALİYE KUR'AN KURSU'NDA 118 ÖĞRENCİ HAFIZ OLDU
Başkan Karaçoban'dan Çiftçiler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN'DAN ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI
'Kayıp Hayatlar' Akhisar'da seyirciyle buluştu
YEREL

'KAYIP HAYATLAR' AKHİSAR'DA SEYİRCİYLE BULUŞTU
Girne Caddesi'nde dere taşkınları önleniyor
YEREL

GİRNE CADDESİ'NDE DERE TAŞKINLARI ÖNLENİYOR
Kentsel dönüşümdeki mahalleler su sayaç değişiminden muaf tutuluyor
YEREL

KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ MAHALLELER SU SAYAÇ DEĞİŞİMİNDEN MUAF TUTULUYOR
Başkan Kayda, motosiklet festivaline katıldı
YEREL

BAŞKAN KAYDA, MOTOSİKLET FESTİVALİNE KATILDI
Salfod 3.sergisini açtı
YEREL

SALFOD 3.SERGİSİNİ AÇTI
Manisa çöplüğündeki yangın
YEREL

MANİSA ÇÖPLÜĞÜNDEKİ YANGIN
Manisa çöplüğünde yangın
YEREL

MANİSA ÇÖPLÜĞÜNDE YANGIN
Manisa'da erişilebilir ilk kurum Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü oldu
YEREL

MANİSA'DA ERİŞİLEBİLİR İLK KURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ OLDU
Madenciler, şehit meslektaşları için dua etti
YEREL

MADENCİLER, ŞEHİT MESLEKTAŞLARI İÇİN DUA ETTİ

Manisa Lalesi'ne özel koruma
YEREL

MANİSA LALESİ'NE ÖZEL KORUMA
Öner'den Anneler Günü mesajı:
YEREL

ÖNER'DEN ANNELER GÜNÜ MESAJI:
Minikler anneleriyle ailelerini resmetti
YEREL

MİNİKLER ANNELERİYLE AİLELERİNİ RESMETTİ
Manisa BBSK 2. Lig için gün sayıyor
YEREL

MANİSA BBSK 2. LİG İÇİN GÜN SAYIYOR
MHP Selendi ilçe başkanlığına Himmet Kurukoç seçildi
YEREL

MHP SELENDİ İLÇE BAŞKANLIĞINA HİMMET KURUKOÇ SEÇİLDİ
Sarıgöl üzüm bağlarında özenli çalışma
YEREL

SARIGÖL ÜZÜM BAĞLARINDA ÖZENLİ ÇALIŞMA
Ereğlili çiftçi kadınlar Kula'da
YEREL

EREĞLİLİ ÇİFTÇİ KADINLAR KULA'DA
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık:
YEREL

TÜRK KIZILAYI GENEL BAŞKANI KINIK:

EN ÇOK OKUNANLAR
İçinden çıkanlar şaşırttı
YAŞAM

KAZDIKÇA İÇİNDEN SERVET ÇIKTI!

 1
  • 2 Derin yırtmacıyla galaya damga vurdu
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!