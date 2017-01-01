Ayhan ailesinin acı günü
(Fotoğraflı)
Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Yazar Aydın Ayhan'ın annesi Münire Ayhan dualar ve göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Araştırmacı Yazar Aydın Ayhan'ın annesi Münire Ayhan son yolculuğuna aile yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreni ile uğurlandı. Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Münire Ayhan 90 yaşında hayatını önceki gün kaybetti. Ayhan'ın cenazesi bu gün öğleyin Zağnos Paşa Caminde kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Ayhan, cenaze namazı sonrası taziyrleri kabul etti.
(OF-BT)
14.05.2017 16:05:05 TSI
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