YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Anneler gönüllerince eğelendi

Anneler gönüllerince eğelendi

- AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, park içerisinde bulunan annelerle yakından ilgilendi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Anneler günü münasebetiyle Erzurum Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen programda, anneler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Programın organizasyonuna büyük katkı sunan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, binlerce misafire ikram edilen yemeklerin masrafını karşıladı.

Anneler gönüllerince eğelendi

Anneler Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi tarafından Olimpiyat Parkı'nda organize edilen programda anneler gönüllerince eğlendi.

Programda konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, siyaset yaptığı dönemlerde bile geç geldiğinde annesinin onu hep camda beklediğini söyledi. Bu anlamda annelerin haklarının ödenemeyeceğini ifade eden Başkan Sekmen, annelerden çocuklarına sahip çıkmalarını istedi. Başkan Sekmen, şöyle konuştu: "Bütün annelerin tek derdi evladının rahat etmesidir. Sizin hakkınız ödenmez. Benim rahmetli annem benim geç saatlere kadar gelmemi gözler, gelmeden yatağa dahi girmezdi. Anneler başımızın tacıdır. Annelerimize büyük görevler düşüyor. Her gittiğimiz yerde bizlere iş talebiyle geliyorlar. Soruyoruz, çocuk genç yaşta hapishanede yattığını söylüyor. Çocuklarımızı iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Çocuk, hapse girmesini övünerek söylüyor. Bir daha böyle söylemeyin, utanın bir insan ne yapar ki hapishaneye girsin. Ya hırsızlık yapar, ya canilik yapar, ya da birine saldırır, sataşır. Bunlara fırsat vermeyelim. Bilelim ki iyi bir annenin, babanın evladı olursak biz hayatımızı değiştirsek de evladımız yaptığı güzel işlerden dolayı amel defterimiz kapanmayacaktır. Bunlar topluma zarar veriyor. İşte teröristleri görüyorsunuz, bir bombayla nice ocaklar söndürüyorlar. Çocuklarınız gözünüzün önünde olsun, iyi takip edin."

Annelerimiz nice kahramanlar doğurdu

Programın tertip edilmesinde maddi manevi büyük çaba gösteren AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, park içerisinde bulunan tüm annelerle tek tek ilgilendi. Hepsinin Anneler Gününü kutlayan Taşkeseloğlu, annelerin vatana feda ettikleri evlatları sayesinde bu güzel ülkede yaşadıklarını söyledi.

Annelerin nice kahramanlar doğurduğuna dikkat çeken Taşkesenlioğlu, "Kimi zaman anne olduk, Nene Hatun olduk, kimi zaman İbrahim Hakkı Hazretlerinin doğumuna ve yetişmesine vesile olduk. Kimi zaman Âşık Sümmani'nin annesi olup, evladımızın aşkıyla derdiyle tüm gönüllere muhabbetler yeşertmesine vesile olduk. Biz anneyiz kâinatın Efendisi'nin, 'Cennet anaların ayağının altındadır' lafına mazhar olduk. Anne 9 ay 10 gün boyunca Allah'ın Rahim sıfatıyla evladını sadece karnında büyüten değil, gönlünde, aklında ve hülyalarında büyütendir. Kimimiz anne oldu evlat acısını yaşadı. Kimimiz evladını sadece hastalıkta değil, Ezan-ı Muhamediye'nin daha gür sedalanması için, al bayrağın gönlerde daha çok dalgalanması için evladını kimi zaman terör le mücadele etmesi için gönlüne taş bağladı. Murat Ellik'in, Oğuzhan Yaşar'ın, Yakup Sürücü'nün annesi gibi, dedi ki, 'Vatan sağ olsun.' Kimi zamanda 15 Temmuz anaları gibi 'Türkiye aylakta kalacak' denildi. Lafı çok fazla uzatmamızın anlamı yok. Bugün buradaysa 100 binlerce şehidimizin annelerinin dualarıyla buradayız. Bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın evladını iyi yetiştirmesinden dolayı buradayız. Bugün eğer İslam ile şereflendiysek lider olarak gönderdiği Hz Muhammed (SAV) annesi Amine Annemizin ayaklarının altına kurban olmak lazım. Eğer o evladı yetiştirmiş olmasaydı bizde bugün bu ulvi bir dinin üyesi olmuş olmazdık. Vefat eden tüm annelerimize ve vatan için Çanakkale'de, Galiçya'da, PKK terör örgütüne karşı şehit verenlere ve en son 15 Temmuz'da vatan için 249 şehit veren annemizin ellerinde öpüyorum" dedi.

3 bin kişiye yemek verdi

Programa yaklaşık 3 bin kişi iştirak etti. Gelen konuklar ile birebir ilgilenen AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, ikram edilen yemeklerin tüm masraflarını karşıladı. Taşkesenlioğlu, program sonunda yine annelerin talep ve isteklerini tek tek not etti.

(ERZ-AT-Y)



14.05.2017 16:15:55 TSI

NNNN

