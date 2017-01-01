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Nişan merasiminden dönen Aydınlıları taşıyan otobüs devrildi

- Kazada yaralanan 38 kişi hastanelere kaldırıldı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Hafta sonu Aydın'dan Adana'ya nişan merasimine giden Aydınlıları taşıyan otobüs Konya'da devrildi. Kazada 38 kişi yaralandığı öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar karayolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan nişandan dönenleri Aydın'a taşıyan S.C. idaresindeki 09 DA 555 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otobüste bulunan 41 kişiden 38'inin yaralanarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Alişan U., birkaç defa muavini uyardıklarını söyleyerek, "Otobüste savrulma gibi bir şeyler oldu. Muavin sıkıntı yok dedi. 'Benzinliğe gireceğim' dedi. Ondan sonra yavaşladı ama gözümüzü kaza ile açtık" diye konuştu.

Kazazedelerin Aydın'dan kafile şeklinde Adana'daki nişan törenine katıldıkları ve nişanın ardından Aydın'a döndükleri öğrenildi.

(İK)



14.05.2017 16:24:23 TSI

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