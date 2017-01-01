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Dörtyol'da Halk Oyunları Şenliği

14 Mayıs 2017 Pazar, 16:21
Dörtyol'da Halk Oyunları Şenliği
Dörtyol'da Halk Oyunları Şenliği

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Halk Oyunları Şenliği düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi tarafından organize edilen Halk Oyunları Şenliği 19 Aralık Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem, yaptığı konuşmada, halk oyunlarının; toplumların kültürlerini ve tarihlerini yansıttığını belirterek, "Halk oyunları kültürümüzü daha fazla geliştirmek ve yaygınlaştırmak için ilçemizde bu etkinliği düzenledik. Bu şenliği önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Şenliğe katılan okulların folklor ekipleri sırayla sahneye davet edilerek gösterilerini sundu. Öğrenciler, Anadolu'nun çeşitli yörelerinin oyunlarını sergilerken hünerlerini de gösterdiler.
Halk oyunları gösterilerini çok sayıda öğrenci aileleri ile vatandaş izledi.
(NCT-Y)

14.05.2017 16:30:35 TSI
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