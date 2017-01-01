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Anneler gününde şehitliğe koştular



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de şehit anneleri, anneler günü nedeniyle şehitliğe akın ederek evlatlarının mezarını ziyaret etti.

Anneler Günü nedeniyle Kartal şehitliğine gelen anneler, evlatlarının mezarını ziyaret etti ve mezarlara karanfil bıraktı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, yaptığı açıklamasında, "Bugün anneler günü, biz hep şunu söylüyoruz. Bizim şehit annelerimiz için anneler gününü bir gün değil yılın 365 günün de kutluyoruz ve onları her zaman yad edebiliyoruz. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Bugün ülkemiz hür ve özgürce varlığını sürdürebiliyorsa şunu bilmeliyiz ki annelerimizin evlatlarını bu vatana kurban ettikleri için burada yaşayabiliyoruz. Çünkü bu vatanın hamuru can ve kanla yoğrulmuş bir hamur. Vatan hamuru dediğimiz zaman şehitlerimizin canı, gazilerimizin de kanı. Bu vatanın hamurunu oluşturuyor. Onu unutmak ve unutturmamak gerekiyor. Burada şehit annelerimiz bugün isterdi ki evlatları gelsin, ellerini öpsün ama evlatlarını bu vatan için feda eden annelerimiz geldiler, ellerini öpemeyen evlatlarının mezar taşlarını öpüyorlar. Bu da şunu gösteriyor biz öyle bir yüce milletiz ki Anadolu dedik. Çünkü vatanımız bu analarla dolu. Bu analar olmasaydı bu vatan bu bayrak belki olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Şehit annelerinin ziyaretinin ardından dua okundu.

(AÖ-Y)



14.05.2017 16:31:24 TSI

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