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Ağrı'da Anneler ve sevgi evleri çocukları unutulmadı

14 Mayıs 2017 Pazar, 16:22
Ağrı'da Anneler ve sevgi evleri çocukları unutulmadı
Ağrı'da Anneler ve sevgi evleri çocukları unutulmadı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi Musa Işın'ın eşi Tuba Işın 'Anneler Günü' nedeniyle yeni doğum yapan anneler ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi.
Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın'ın eşi Tuba Işın 'Anneler Günü' kapsamında Belediye tarafından düzenlenen 'hoş geldin bebek' programı çerçevesinde Ağrı Kadın ve Doğum Hastanesi'nde yeni doğum yapan kadınları ziyaret etti. Doğun yapan kadınlara geçmiş dileklerinde bulunan Işın, bir süre sohbet etti. Yeni doğan bebeklerle yakından ilgilenen Işın, kadınlara gül verilip, yeni doğan bebeklere elbise hediye etti. Hasta yakın refakatçi kadınları da unutmayan Işın, onlara da hediyeler verdi. Yaklaşık 1 saat hastanede kalan Işın, daha sonra Sevgi Evlerinde kalan çocuklara yönelik özel bir restaurantta düzenlenen yemeğe katıldı. Masaları gezerek çocuklarla sohbet eden Işın, yemek sonrası çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu programın ardından Huzur Evi'nde düzenlenen etkinliğede katılan Işın, burada kalan annelerin 'Anneler Günü'nü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.
(AG-AT-Y)

14.05.2017 16:31:52 TSI
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