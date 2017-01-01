ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kuşçu tatil köyü tanıtım günleri tamamlandı

14 Mayıs 2017 Pazar, 16:24
Kuşçu tatil köyü tanıtım günleri tamamlandı
Kuşçu tatil köyü tanıtım günleri tamamlandı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi'nin iki gündür Kuşçu Marina'da düzenlediği 'Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı ve Olta Balıkçılığı Günleri' etkinliği muhteşem kapanışla taçlandırıldı. Kültürden sanata, spordan eğitim faaliyetlerine kadar bir çok dalda renkli görüntülere sahne olan etkinlik, Kayserililerin büyük beğenisini kazandı. Etkinlikte bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de sosyal hayatı renklendirmek, zenginleştirmek ve alternatifleri artırmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.
Etkinliğin ödül ve kapanış törenine, Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, davetliler ve hafta sonunu Kuşçu Marina Tatil Köyü'nde geçirmek isteyen binlerce vatandaş katıldı.
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinlik, Kocasinan Belediyesi'nin desteğiyle çevre duyarlılığını artırmak ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla Kayseri Bisikletliler Derneği'nin işbirliğinde 'Bisiklet Turu' ile başladı. Sabahın erken saatlerinde Kocasinan Belediyesi önünden Yamula Barajına kadar 32 kilometre pedal çeviren bisiklet severler, renkli görüntüler oluşturdu. Sonrasında Güzel Sanatlar Lisesi Mehter Takımı'nın mini konserde şanlı ecdadımızın kahramanlık destanları dile getirildi. Mehter Takımı, vatandaşın milli ve manevi duygularını en üst seviyeye çıkartarak, Kayserililerin büyük beğenisini kazandı. 7'den 70'e herkesin gönlünce eğlendiği etkinlikte, folklor oyunları da izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte izci gurubu adına Talha Demiryülek'in Şehit Ömer Halisdemir'e yazılan '30 Kuş' isimli şiiri okuması vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.
Daha sonra balık tutma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. 37 cm boyunda karadan alabalık yakalarak birinci olan Mahmut Aydemir'e ve bottan 52,5 cm balık tutan Mine Yücefaydalı'ya birincilik ödülünü Başkan Çolakbayrakdar verdi. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Annelerin '14 Mayıs Anneler Günü'nü kutlayarak söze başlayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kuşçu bölgesini, Kayseri'nin sosyal hayatını renklendirecek bir alan haline getirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Burada özellikle motor tutkunları, bisiklet severler ve olta balıkçıları için özel çalışmalar yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, Yamula'nın kadınından erkeğine gencinden yaşlısına herkese hitap edecek bir bölge haline geldiğini gördük. Bundan sonra da bu tür etkinliklerin şehrimizde daha fazla yapılması için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.
Yamula Baraj Gölü kenarında bir Kuşçu Tatil Köyü inşa ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımız için şehrin yorgunluğu ve stresinden uzak, gönül rahatlığı içerisinde huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir mekan yaptık. Önümüzdeki yıllarda okçuluktan atlı biniciliğe kadar açık havada yapılabilecek bütün sportif faaliyetleri burada geniş kapsamlı bir şekilde yapacağız. Şehir dışından ve şehir içinden gelen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
KOBDER Başkanı Ümit Karaduman ise olta balıkçılığına göstermiş olduğu katkılarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a Yamula Barajı'nın ismi yazılı olan bir olta hediye etti.
Yarışmada dereceye giren diğer balıkçılar ödüllerini AK Parti İlçe Başkanı Muammer Kılıç'tan ve Kobder Başkanı Ümit Karaduman'dan aldı. Başkan Kılıç kısa konuşmasında Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımlar sayesinde ulusal bazda etkinlik gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Şehrin stresinden kurtulmak için hafta sonlarında inşallah Kuşçu Marina da olacağız. Bu yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Diğer yandan Kocasinan Belediyesi, 14 Mayıs Anneler Günü'nde annelere Yamula Barajı'nda farklı bir gün yaşattı. ''Kayseri'nin Denizi'' olarak bilinen Yamula Baraj Gölü kenarındaki Marinada yemek yiyen anneler, hoşça vakit geçirdi. Etkinliğe katılan annelerle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla tek tek ilgilenerek, hayır dualarını da aldı.
Gece boyunca devam etkinlikte, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin vermiş olduğu mini konserle vatandaşlar doyası eğlendi. Üniversite öğrencileri ise bolca fotoğraf çekerek, çalan müzik eşliğinde gönüllerince dans edip eğlendi.
(AÖ-Y)

14.05.2017 16:33:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İbrahim Tennuri Hazretleri Anıldı
YEREL

İBRAHİM TENNURİ HAZRETLERİ ANILDI
Anneler gününde şehitliğe koştular
YEREL

ANNELER GÜNÜNDE ŞEHİTLİĞE KOŞTULAR
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL

KAYSERİ'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
Anneler Günü'nü şehitlikte kutladılar
YEREL

ANNELER GÜNÜ'NÜ ŞEHİTLİKTE KUTLADILAR
&quot;Sığınmacılara Yardım&quot; çalıştayı sona erdi
YEREL

"SIĞINMACILARA YARDIM" ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:

Küçük Millet Meclisi'nde referandum sonrası Türkiye konuşuldu
YEREL

KÜÇÜK MİLLET MECLİSİ'NDE REFERANDUM SONRASI TÜRKİYE KONUŞULDU
Kamyonet kepçeye çarptı: 2 yaralı
YEREL

KAMYONET KEPÇEYE ÇARPTI: 2 YARALI
12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş:
YEREL

12. BÖLGE KAYSERİ ECZACI ODASI BAŞKANI OĞUZHAN ULUTAŞ:
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç:
YEREL

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI AHMET ÖVÜÇ:
Tekden öğrencileri Bisiklet Şenliği ile stres attı
YEREL

TEKDEN ÖĞRENCİLERİ BİSİKLET ŞENLİĞİ İLE STRES ATTI
ZERİD Başkanı Hasan Aykülteli:
YEREL

ZERİD BAŞKANI HASAN AYKÜLTELİ:
(Özel Haber) 21 yıldır hayat kurtarıyorlar
YEREL

(ÖZEL HABER) 21 YILDIR HAYAT KURTARIYORLAR
Önce aradılar, sonra uyardılar
YEREL

ÖNCE ARADILAR, SONRA UYARDILAR
Memur Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan:
YEREL

MEMUR SEN İL TEMSİLCİSİ AYDIN KALKAN:
Tekden Ortaokulu'ndan 'mozaik resim' sergisi
YEREL

TEKDEN ORTAOKULU'NDAN 'MOZAİK RESİM' SERGİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İçinden çıkanlar şaşırttı
YAŞAM

KAZDIKÇA İÇİNDEN SERVET ÇIKTI!

 1
  • 2 Derin yırtmacıyla galaya damga vurdu
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!