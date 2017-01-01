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Kuşçu tatil köyü tanıtım günleri tamamlandı



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KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi'nin iki gündür Kuşçu Marina'da düzenlediği 'Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı ve Olta Balıkçılığı Günleri' etkinliği muhteşem kapanışla taçlandırıldı. Kültürden sanata, spordan eğitim faaliyetlerine kadar bir çok dalda renkli görüntülere sahne olan etkinlik, Kayserililerin büyük beğenisini kazandı. Etkinlikte bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de sosyal hayatı renklendirmek, zenginleştirmek ve alternatifleri artırmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

Etkinliğin ödül ve kapanış törenine, Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, davetliler ve hafta sonunu Kuşçu Marina Tatil Köyü'nde geçirmek isteyen binlerce vatandaş katıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinlik, Kocasinan Belediyesi'nin desteğiyle çevre duyarlılığını artırmak ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla Kayseri Bisikletliler Derneği'nin işbirliğinde 'Bisiklet Turu' ile başladı. Sabahın erken saatlerinde Kocasinan Belediyesi önünden Yamula Barajına kadar 32 kilometre pedal çeviren bisiklet severler, renkli görüntüler oluşturdu. Sonrasında Güzel Sanatlar Lisesi Mehter Takımı'nın mini konserde şanlı ecdadımızın kahramanlık destanları dile getirildi. Mehter Takımı, vatandaşın milli ve manevi duygularını en üst seviyeye çıkartarak, Kayserililerin büyük beğenisini kazandı. 7'den 70'e herkesin gönlünce eğlendiği etkinlikte, folklor oyunları da izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte izci gurubu adına Talha Demiryülek'in Şehit Ömer Halisdemir'e yazılan '30 Kuş' isimli şiiri okuması vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Daha sonra balık tutma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. 37 cm boyunda karadan alabalık yakalarak birinci olan Mahmut Aydemir'e ve bottan 52,5 cm balık tutan Mine Yücefaydalı'ya birincilik ödülünü Başkan Çolakbayrakdar verdi. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Annelerin '14 Mayıs Anneler Günü'nü kutlayarak söze başlayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kuşçu bölgesini, Kayseri'nin sosyal hayatını renklendirecek bir alan haline getirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Burada özellikle motor tutkunları, bisiklet severler ve olta balıkçıları için özel çalışmalar yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, Yamula'nın kadınından erkeğine gencinden yaşlısına herkese hitap edecek bir bölge haline geldiğini gördük. Bundan sonra da bu tür etkinliklerin şehrimizde daha fazla yapılması için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Yamula Baraj Gölü kenarında bir Kuşçu Tatil Köyü inşa ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımız için şehrin yorgunluğu ve stresinden uzak, gönül rahatlığı içerisinde huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir mekan yaptık. Önümüzdeki yıllarda okçuluktan atlı biniciliğe kadar açık havada yapılabilecek bütün sportif faaliyetleri burada geniş kapsamlı bir şekilde yapacağız. Şehir dışından ve şehir içinden gelen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KOBDER Başkanı Ümit Karaduman ise olta balıkçılığına göstermiş olduğu katkılarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a Yamula Barajı'nın ismi yazılı olan bir olta hediye etti.

Yarışmada dereceye giren diğer balıkçılar ödüllerini AK Parti İlçe Başkanı Muammer Kılıç'tan ve Kobder Başkanı Ümit Karaduman'dan aldı. Başkan Kılıç kısa konuşmasında Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımlar sayesinde ulusal bazda etkinlik gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Şehrin stresinden kurtulmak için hafta sonlarında inşallah Kuşçu Marina da olacağız. Bu yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Diğer yandan Kocasinan Belediyesi, 14 Mayıs Anneler Günü'nde annelere Yamula Barajı'nda farklı bir gün yaşattı. ''Kayseri'nin Denizi'' olarak bilinen Yamula Baraj Gölü kenarındaki Marinada yemek yiyen anneler, hoşça vakit geçirdi. Etkinliğe katılan annelerle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla tek tek ilgilenerek, hayır dualarını da aldı.

Gece boyunca devam etkinlikte, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin vermiş olduğu mini konserle vatandaşlar doyası eğlendi. Üniversite öğrencileri ise bolca fotoğraf çekerek, çalan müzik eşliğinde gönüllerince dans edip eğlendi.

(AÖ-Y)



14.05.2017 16:33:27 TSI

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