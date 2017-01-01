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Kitap Fuarında Yusuf İslam izdihamı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Söz yazarı ve müzisyen Yusuf İslam, 9. Kitap Fuarı kapsamında imza dağıttı. Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 9. Kitap Fuarı etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Söz yazarı ve müzisyen Yusuf İslam, etkinlikler kapsamında sevenleriyle buluştu. Asır Ajans standında Kocaelililer ile bir araya gelen Yusuf İslam, 'Neden Hala Gitar Taşıyorum' adlı kitabını imzaladı.

1960-70'li yıllarda dünyanın en önemli müzisyenlerinden olarak görülen Yusuf İslam, 9. Kitap Fuarının konuklarından biri oldu. Asır Ajans standı önünde uzun kuyruklar oluşan imza etkinliğinde, sevenlerinin kitaplarını imzalayan Yusuf İslam'a ilgi oldukça yoğun oldu. Yusuf İslam çocuklar ile yakından ilgilendi.

(RFK-MK-Y)



14.05.2017 16:34:23 TSI

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