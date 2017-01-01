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İbrahim Tennuri Hazretleri Anıldı



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen İbrahim Tennuri Hazretlerini Anma Etkinliği HİSARCIK MEYDAN CAMİSİNDEKİ MEVLİD ile başladı ve HİSARCIK FATİH PARKI'NDA gerçekleştirilen PİLAV ŞENLİĞİ ile sona erdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Memduh Büyükkılıç, törene katılan bayanların Anneler Gününü karanfil hediye ederek kutladı.

Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi Muhtarı Habib Kefensiz "Hisarcıklılar adına Hisarcık'a yaptığı hizmetlerden dolayı belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim."dedi.

Bu türlü programların yapılmasında, gerçekleşmesinde emeği geçen başta Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm ekibine teşekkür ettiğini belirten Diyanet İşler Başkanlığı Hac ve Umre İşleri Genel Müdürlüğü Umre Hizmetleri Daire Başkanı Hasan Başiş"Bu türlü programlarda bir araya gelerek birliğimizin ve beraberliğimizin sembolü olan bilgileri bir arada paylaşmamızın bizlere faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir gönül erini bugün bile bizlere bir soluk olması, bir nefes olması ve yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle hepimizi bir araya getiren toplumsal bir unsur olması bize bir şeyleri hatırlatıyor olsa gerek. O da insana hizmet eden, insana yatırım yapanların yüzyıllar geçse de hayırla yad edilmesi ve yaşatılmasıdır" dedi.

Belediye olarak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere her zaman destek olduklarını ve şehrin manevi mimarları ile ilgili etkinlikler düzenlediklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Bugün Hisarcık Meydan Camii'nde Allah dostu olan İbrahim Tennuri Hazretlerine mevlid okuttuk. Daha sonra onun düşünce ve yaşayışı ile Anadolu toplumuna kazandırdığı maneviyatına istinaden etli pilav şenliği düzenledik. Bu şahsiyetleri daha iyi anlatarak, vatandaşlarımızın tanımasını ve anlamasını sağlayacağız. Allah dostlarının kıymetini bilmemiz ve feyzinden istifade etmemiz, onları kendimize rehber edinmemiz gerekir. Bu Allah dostlarının gölgesinde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bayrağımıza, devletimize, vatanımıza ve milletimize sahip çıkan bilinçli nesiller yetiştireceğiz. İbrahim Tennuri Hazretleri Kayserili bir hemşerimiz. Yeri gelmiş tabiplik yapmış, yeri gelmiş ticaretle uğraşmış, yeri gelmiş manevi ilimlerin önderi olarak hizmet etmiş. Akşemseddin Hazretlerinin dizinin dibinde yetişmiş. İstanbul'un fethine katılmış. Bizler de onu hatırlamak ve yad etmek için tarihimize sahip çıkarak şehrimizin manevi mimarlarına layık olabilmek için çalışıyoruz."dedi.

Konuşmaların ardından etli bulgur pilavı ve ayran, protokol tarafından vatandaşlara ikram edildi. İlginin yoğun olduğu dağıtımda, katılımcılar dağıtılan etli bulgur pilavını afiyetle yiyerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

(AÖ-Y)



14.05.2017 16:34:58 TSI

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