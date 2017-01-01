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2. Kayseri Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası sona erdi

14 Mayıs 2017 Pazar, 16:28
2. Kayseri Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası sona erdi
2. Kayseri Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası sona erdi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Medeniyetin Burçları Derneği tarafından Talas Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Kayseri Uluslararası Öğrenciler Mini Dünya Kupası sona erdi. Atatürk Spor Kompleksinde oynanan maçta Burkina Faso ve Çad takımı mücadele etti. Mücadele sonucunda Çad 3-1 galip geldi.
Turnuvanın final karşılaşmasına Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Medeniyetin Burçları Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Dursun katıldı.
Belediye olarak spor etkinliklerine önem ve destek verdiklerini söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bu sene ikincisi yapılan futbol turnuvası Çat ülkemizin şampiyonluğuyla sonuçlandı. Geçen sene Burkina Faso olmuştu. Bu karşılaşma birlik ve beraberlik, kaynaşma için düzenlenen bir turnuva. Burada 32 ülkenin hem üniversitede okuyan hem de imam hatip lisesinde okuyan gençlerin tanışması bir araya gelmesi ve daha sonraki hayatlarında devam etmesi önemli diye düşünüyorum. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizde Talas Belediyesi olarak elimizden gelen desteği verdik. İnşallah bundan sonrada vermeye devam edeceğiz." dedi.
Medeniyetin Burçları Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Dursun ise, "32 ülke takımı turnuvaya katıldı. Geçen sene birinci Burkina Faso olmuştu. Bu yıl Çad birinci oldu. Her 32 ülke takımını tebrik ediyorum. Futbol turnuvası kardeşlik, birlik, beraberlik ve samimiyeti birlikte getirir. Desteklerinden dolayı Erciyes Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Talas Belediyemize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Mücadele sonucunda Çad birinci, Burkina Faso ikinci, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afrika Karması üçüncü oldu. 32 ülkenin katıldığı turnuva sonunda dereceye giren takımlara törenle kupaları verildi.
(AÖ-Y)

14.05.2017 16:37:08 TSI
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