Karayolu ailesi Samsun'u gezdi

SAMSUN (İHA) - Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Geçmişten Günümüze Karayolculuk Ruhunu Yaşatma Günleri" programı kapsamında Samsun'a gelen misafirler, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın rehberliğinde kenti gezdi.

Kendisi de Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra belediye başkanı olan Başkan Yusuf Ziya Yılmaz eski mesai arkadaşları ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Samsun Golf kulübünde verilen sabah kahvaltısında misafirlerine hitap eden Başkan Yılmaz, sözlerine tüm annelerin anneler gününü kutlayarak başladı. Başkan Yılmaz; "Burada olan veya burada olmayan hanımefendi annelerimizin anneler gününü bütün içtenlikle tebrik ediyorum. Anneler bir başkadır, annelere çok şey borçluyuz. Her şeyden önce hayatımızı borçluyuz. Her gün hayatımızın her anında annelerimizi anmamız onları yad etmemiz, onlara minnetlerimizi iletmemiz gerekir. Onlara olan minnet borcumuzu tekrarlamamız gerekir. Biz Aslında onları her zaman yüreğimizde taşıyoruz. Allah sağ olanlara uzun ömürler versin, vefat etmiş olanlara da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Konuşmasının devamında Karayolları mesaisi sırasında yaşadığı anıları anlatan ve bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Yılmaz, daha sonra misafirleri ile birlikte otobüse binerek şehir gezisine rehberlik etti.

