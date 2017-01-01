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Vali Su, şehit annelerini ziyaret etti

14 Mayıs 2017 Pazar, 16:51
Vali Su, şehit annelerini ziyaret etti
Vali Su, şehit annelerini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Melih Yiğit
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Valisi Ali İhsan Su, şehit annelerini ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.
Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Anneler Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti. İlk olarak, 2016'da Şırnak-Cizre karayolunda menfeze yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan Güvenlik Korucusu Nazmi Öztunç'un ailesini ziyaret eden Su, burada şehit babası Hecer Öztunç ile sohbet etti, anne Anber Öztunç'un Anneler Günü'nü kutladı. Vali Su, daha sonra, 2016 yılında Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı devam ederken PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 17 yaşındaki Bayram Tatar'ın ailesini ile 2008 yılında mayın patlaması sonucu şehit olan Mehmet Nuri Akar'ın eşi Hikmet Akar'ı ziyaret etti.
Ziyaretlerinin ardından konuşan Vali Su, "Annelerimiz bizim baş tacımız. Bizim için her türlü fedakarlığa katlanan, sürekli üzerimizde titreyen haklarını hiç bir zaman ödeyemeyeceğimiz en kıymetli varlıklarımızdır. Bu vesileyle tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum, onlara şükranlarımı arz ediyorum" dedi.
(MY-MP-Y)

14.05.2017 17:00:00 TSI
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