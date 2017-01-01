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İHH'dan "Yetim Dayanışma Günleri" programı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, "Yetim Dayanışma" programı düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda bu yıl yedincisi düzenlenen programda Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı'na işaret dili ile eşlik etti. Daha sonra yetim öğrencilerden Ahmet Duysak ve Arif Akkaşoğlu, Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu.

Programa Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, İHH yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Programın sonunda İHH İnsani Yardım Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle yürütülen "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesinde dereceye giren kurumlara Vali Şahin tarafından plaket verildi.

Atakum Halk Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezleri arasında en çok yetime sponsor olarak Türkiye birincisi oldu. Kurum Müdürü Hasan Tanrısever "Bu plaketi ekibim adına onurla aldım, ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.

(ED-MAY-MK-Y)



14.05.2017 17:05:07 TSI

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