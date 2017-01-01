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Dalaman'da 4 gün önce kaybolan gencin ailesi endişeli bekleyişini sürdürüyor



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde 4 gündür haber alınamayan Hasan Kiraz'ın (23) ailesi endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Kayadibi Mahallesinde, babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan haber alınamadı. Kiraz'a ulaşamayan ailesi durumu, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, ormanlık alanda arama yaptı. 3 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan Kiraz'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Oğlunun perşembe günü akşam saatlerinde babası ile birlikte evden çıktığını aktaran anne Şehri Kiraz, "Babasıyla biraz çalışmış, sonra ben aradım konuştuk. Daha sonrada eve gideceğim diye ayrılmış. Babası gelince eve gelmedi mi diye sordu. Aramaya çıktık. Jandarmaya haber verdik. O gündür sonuç yok" diye konuştu.

Oğlunu görenlerin yetkililere haber vermesini rica ettiğini dile getiren baba Cemil Kiraz ise, "AFAD ve Jandarma arama yaptı ama bir sonuç alamadık. Yetkililer aramaya devam edeceklerini ve kameraları kontrol edeceklerini söylediler" dedi.

(CC-BT)



14.05.2017 17:05:34 TSI

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