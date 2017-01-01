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Rhodiapolis de piyano eşliğinde çoksesli koro



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sülersan Konservatuarı çoksesli ve gençlik korosu konseri gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'da Rhodiapolis antik kent tiyatrosunda düzenlenen, Kumluca Kaymakam, Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı, İlçe jandarma komutanı ile bölge yöre halkının yoğun katılımı ile gerçekleşen çoksesli ve gençlik korosu konseri Orkestra Şefi Nikolay Merdzhanov yönetimindeki koro tarafından seslendirildi.

Konserde piyano eşliğinde çok sesli koro halinde, Bülbülüm Kafeste, Dök Zülfünü Meydana Gel, Elveda Tatlım, Tek Kapıdan Çıktım Yüzüm Peçeli, Eylül Sonu, Entarisi Ala Benziyor, Ah Bir Ataş Ver türkülerini kapsayan bir repertuara yer verdi.

2016 Haziran Polonya, Miedzyzdoje Uluslar arası Koro yarışmasında birincilik ödülü ve Avrupa koro ve orkestralar birliğinden özel ödülü alan orkestra şef i Nikolay Merdzhanov ve ekip arkadaşlarına ilçe kaymakamı, ilçe jandarma komutanı, Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmetler Daire Başkanı ve Büyükşehir Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran tarafından çiçek takdim edilmesinin ardından son buldu.

(AA-



14.05.2017 17:05:43 TSI

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