Başkan Şirin: "Çiftçimizin mahsulü de bereketi de bol olsun"
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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Alın teriyle toprağı işleyen tüm çiftçimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, bereketli bir üretim yılı dilerim" dedi.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çiftçiliğin, bereketli topraklara sahip ülkemizde istihdam, ihracat ve sanayiye katkısı gibi yönleriyle ekonomik bir faaliyet alanından öte bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Turgay Şirin, Dünya Çiftçilik Günü mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bilindiği üzere tarım sektörü, toplumsal ve ekonomik nitelikli birçok nedenle Türkiye'nin yaşamsal sektörüdür. Bu sektör ülkemizin şansı, önemli avantajıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, 'Milletimiz çok büyük elemler, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun temel sebebi şudur: Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken, diğer elindeki sabanla topraktan ayrılmadı. Eğer milletimizin büyük ekseriyeti çiftçi olmasaydı biz bugün dünya yüzeyinde bulunmayacaktık' Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak bizlere ulaştıran fedakar Türk çiftçilerinin gayretleri, çalışmaları ve emekleri kutsaldır. Bizler de bu bilinçle Turgutlulu çiftçilerimizin dün olduğu gibi bugün de yarın da yanındayız. Onların yaz-kış toprakla temasında yol düzenlemelerimizle gerek ulaşım gerekse kiraz alım yerleri gibi pazarlama ağında, gerekse bilinçlenme noktasında eğitimlerimizle yanlarındayız. Toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe ve huzur ortamına katkı sağlaması temennisiyle, tek gayeleri üretmek olan alın teriyle toprağı işleyen tüm çiftçimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, bereketli bir üretim yılı dilerim"
(ÖND-Y)
14.05.2017 17:09:15 TSI
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