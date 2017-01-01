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İlkadım, Anneler Günü'nü ve engelli çocukları unutmadı

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:01
İlkadım, Anneler Günü'nü ve engelli çocukları unutmadı
İlkadım, Anneler Günü'nü ve engelli çocukları unutmadı

(Fotoğraflı)

Erdi Demür
SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi, Anneler Günü'nü ve Engelliler haftasını, dow senromlu çocuklar ve annelerinin katıldığı etkinlikte beraber kutladı.
Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği ve İlkadım Belediyesi, down sendromlu çocukların gününü ve Anneler Günü'nü Batıpark piknik alanında yaptığı etkinlikle birlikte kutladı. Down sendromlu çocuklar ve anneleri çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenerek günlerini kutladılar.
Etkinlik hakkında bilgiler veren İlkadım Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oktay Çakır, "İlkadım Belediyesi olarak 14 Mayıs Anneler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası aynı güne denk geldiği için down sendromlu çocuklara ve ailelerine güzel bir gün yaşattık. Çocuklarımız sabahtan akşama kadar çeşitli etkinliklerle günü doyasıya geçirdi. Çocuklarımız, canlı müzik eşliğinde oynadı, piknik yaptı, anneleriyle birlikte gökyüzüne uçurtma salarak, gökyüzünü renklendirdiler. Biz burada down sendromlu çocuklarımızla haftanın değişik günlerinde sık sık bir araya gelmeye dikkat ediyoruz. Çünkü onlar çok özel çocuklar. Anneleri de bu özel çocuklarla çok vakit geçiriyorlar.
İki günü bir arada kutlamanın çok güzel bir davranış olduğunu vurgulayan Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Ulviye Demirci"10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası olması nedeniyle 14 Mayıs'ın da Anneler Günü olarak kutlandığı için çocuklarımız anneleriyle kaliteli vakit geçirsin istedik. Down sendromlu çocuklara sahip olan anneler, genellikle evde kalmak zorunda oluyorlar ve dışarıya pek çıkamıyorlar. Biz de böyle güzel bir günde anneler ve engelli çocukları kaliteli vakit geçirsinler istedik. Bu sebeple İlkadım Belediyesi ile birlikte bu etkinliği düzenledik. Bu etkinliği down sendromlu çocukların diğer çocuklarla kaynaşması için açık ortamda gerçekleştirdik" diye konuştu.
(ED-MAY-BA-Y)

14.05.2017 17:10:34 TSI
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