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Başkan Akkaya'dan annelere çiçek

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:01
Başkan Akkaya'dan annelere çiçek
Başkan Akkaya'dan annelere çiçek

(Fotoğraflı)

Cemal Filiz
KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 14 Mayıs 2017 Anneler Günü münasebetiyle ilçe genelinde kurulan pazarları, parkları ve huzurevini ziyaret ederek buradaki kadınların Anneler Gününü kutlayıp çiçek verdi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir'deki Gazi Pazarı ve Altunkalem Pazarı'ndaki alışveriş ve satış yapan hanımların Anneler Günü'nü kutlayıp onlara çiçek verdi. Başkan Akkaya'dan bu anlamlı günde çiçek alan hanımlar çok mutlu olurken bu güzel jesti için de Başkan Akkaya'ya teşekkür etti. Başkan Akkaya Anneler Günü ziyaretleri kapsamında Hıdırlık Mesire alanını da ziyaret ederek buradaki hanımlara da gül verdi. Hıdırlık Mesire alanında fotoğraf çektirmek için gelen düğünü olan gelinler ve damatlarda Başkan Akkaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Akkaya ve beraberindeki heyet daha sonra Akşehir Nasreddin Hoca Huzurevi'ne geçerek buradaki yaşlı hanımların elini öpüp onlara da çiçek verdi. Karşılarında Belediye Başkanını gören yaşlılar oldukça mutlu olurken Başkan Akkaya'ya bu güzel ziyareti için teşekkür etti. Başkan Akkaya, daha sonra Kent Ormanı piknik alanına geçerek burada ailecek piknik yapan hanımlarında Anneler Günü'nü kutlayıp onlara çiçek verdi.
Başkan Akkaya, Anneler Günü münasebetiyle şehit annelerini de unutmayarak onları da evlerinde ziyaret ederek gönüllerini aldı. Eşi Ayşegül Akkaya ile birlikte şehit ailelerinin evlerinde şehit anneleri ve babalarıyla sohbet eden Başkan Akkaya, onların isteklerini sorarak çeşitli hediyeler verdi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Anneler Günü münasebetiyle pazarlarımızdaki ve parklarımızdaki hanımlarımızın Anneler Günü'nü kutladık. Huzurevimize gidip oradaki annelerimizi ziyaret ettik. Ayrıca annelerimizin bu mutlu günlerinde, evlatlarını bağrına basamayan, onları kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı şehit annelerimizi ziyaret ederek onların acılarını bir nebze unutturalım istedik. Bu annelerimiz; yüreğimizde sonsuza kadar yaşayacak olan kahraman şehitlerimizin bizlere emanetleridir. Onların her zaman yanlarında olup, desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.
(CF-AH-Y)

14.05.2017 17:10:38 TSI
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