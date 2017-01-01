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En özel annelerin anneler günü unutulmadı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 'Anneler Günü'nü engelli anneler ile birlikte kutladı.

Merinos AKKM Gölpark Tesisleri'nde gerçekleşen programda engelli anneler ve çocukları eğlenceli vakit geçirme imkanı buldu. Programa katılan davetli annelerin tek tek Anneler Günü'nü kutlayan AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, sağlıklı bir toplum yapısının ancak güçlü aile yapısının korunması ile sürdürülebileceğini belirtti. Başkan Torun, annelerin ailenin temel taşı olduğunu belirterek, "Bizleri sayısız fedakarlıklarla bugünlere getiren annelerimiz, ülkemizi geleceğe taşıyacak sağlıklı nesillerin yetişmesinde kilit rol oynuyorlar. Birer evlat olarak ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Özellikle de bugün buluşup, sohbet imkanı bulduğumuz özel evlatlarını yarınlara hazırlamaya çalışan annelerimizin yeri ise apayrı. Hükümetimiz ve yerelde de bizler bu kutsal görevinizde yanınızdayız. Sizlere her konuda elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Milletvekili Bennur Karaburun ise AK Parti Hükümetleri'nde engelli bireyler ve aileleri için önemli çalışmalara imza atıldığını ifade etti. Vekil Karaburun, "Toplumumuzun yapı taşlarını oluşturan annelerimiz başımızın tacıdır. Hele bir de sizin gibi özel evlatlar yetiştirmeye çalışan annelerimize destek olmak boynumuzun borcudur. Bu konuda devrim niteliğinde adımlar atıldı ve yaşam şartlarınızın daha da iyileşmesi için atılmaya devam edecektir. Bizler de yerelde bu çabaların takipçisi olarak sizleri daha fazla yararlandırmanın yollarını arayacağız. Hepinizin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

(AÇ)



14.05.2017 17:15:55 TSI

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