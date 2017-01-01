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Kocaeli Kitap Fuarında annelere jest



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kitap Fuarı'nda annelere Büyükşehir Konservatuvarı eğitmenlerinin seslendirdiği ninni CD'leri hediye edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda "Anneler Günü" nedeni ile özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Kitap Fuarı'na katılan annelere Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri tarafından seslendirilen ve annelere özel olarak hazırlanan Ninni CD'si hediye edildi. Geleneksel ninnilerin seslendirildiği CD'den bin adet dağıtıldı. Dere Dibi Saz Olur, Bebeğin Beşiği Çamdan, Elma Attım Yuvarlandı gibi ninnilerden oluşan CD'leri alan anneler Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu jestten çok memnun oldu.

(RFK-Y)



14.05.2017 17:19:06 TSI

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