Şehit ailelerine "Anneler Günü" ziyareti
(Fotoğraflı)
Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valisi Ali Kaban ve beraberindeki heyet, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit ailelerini yalnız bırakmadı.
Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, anneler günü nedeniyle Kozlu ilçesinde şehit Hasan Bilgin'in annesi Aynur Bilgin'i, şehit Yusuf Yelkenci'nin annesi Hatice Yelkenci'yi ve şehit Tunahan Kartal'ın annesi Bağdagül Bozkurt'u evinde ziyaret ederek anneler gününü kutladı.
Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi ve eşi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya ve eşi de bulundu. Şehit aileleri, ziyaretlerinden dolayı protokol üyelerine teşekkür ettiler
(OA-OA-Y)
14.05.2017 17:27:16 TSI
NNNN