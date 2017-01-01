ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehit ailelerine "Anneler Günü" ziyareti

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:17
Şehit ailelerine "Anneler Günü" ziyareti
Şehit ailelerine "Anneler Günü" ziyareti

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valisi Ali Kaban ve beraberindeki heyet, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit ailelerini yalnız bırakmadı.
Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, anneler günü nedeniyle Kozlu ilçesinde şehit Hasan Bilgin'in annesi Aynur Bilgin'i, şehit Yusuf Yelkenci'nin annesi Hatice Yelkenci'yi ve şehit Tunahan Kartal'ın annesi Bağdagül Bozkurt'u evinde ziyaret ederek anneler gününü kutladı.
Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi ve eşi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya ve eşi de bulundu. Şehit aileleri, ziyaretlerinden dolayı protokol üyelerine teşekkür ettiler
(OA-OA-Y)

14.05.2017 17:27:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Gebe Okulu açıldı
YEREL

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDE GEBE OKULU AÇILDI
&quot;Zoraki Tabip&quot; adlı tiyatro ilgi gördü
YEREL

"ZORAKİ TABİP" ADLI TİYATRO İLGİ GÖRDÜ
Engelliler Haftası Farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi
YEREL

ENGELLİLER HAFTASI FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kozlu Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği
YEREL

KOZLU BELEDİYESİ'NDEN ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Zonguldak'ta Eczacılık Günü kutlandı
YEREL

ZONGULDAK'TA ECZACILIK GÜNÜ KUTLANDI
Otomobilin çarptığı kişi öldü
YEREL

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ
Başkan Uysal bir sosyal tesisi daha hizmete açtı
YEREL

BAŞKAN UYSAL BİR SOSYAL TESİSİ DAHA HİZMETE AÇTI
690 Evler dörtyol Kavşağında çalışmalar sürüyor
YEREL

690 EVLER DÖRTYOL KAVŞAĞINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Zonguldak'ta ev yangını: 1 ölü
YEREL

ZONGULDAK'TA EV YANGINI: 1 ÖLÜ
Esas 67 Burda'da Anneler Gününe özel etkinlik
YEREL

ESAS 67 BURDA'DA ANNELER GÜNÜNE ÖZEL ETKİNLİK
Engellileri empatiyle anlamaya çalıştılar
YEREL

ENGELLİLERİ EMPATİYLE ANLAMAYA ÇALIŞTILAR
Devrekli sağlıkçılar anneleri unutmadı
YEREL

DEVREKLİ SAĞLIKÇILAR ANNELERİ UNUTMADI
Bu çileğin rengi de tadı da başka
YEREL

BU ÇİLEĞİN RENGİ DE TADI DA BAŞKA
EN ÇOK OKUNANLAR
İçinden çıkanlar şaşırttı
YAŞAM

KAZDIKÇA İÇİNDEN SERVET ÇIKTI!

 1
  • 2 Derin yırtmacıyla galaya damga vurdu
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!