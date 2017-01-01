Söke'de Elektrik Tellerine Takılan Uçurtma Yangın Paniği Yaşattı
(Fotoğraflı)
Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke'nin Atatürk Mahallesi dere kenarında çocukların uçurtma heyecanı, yangın paniğine dönüştü.
Çocukların havalandırdıkları uçurtma elektrik tellerine takıldı. Elektrik tellerinde oluşan kısa devreden çıkan kıvılcımlar Roman vatandaşların geçimlerini sağladıkları kargıları tutuşturdu. Olay yerine gelen Söke itfaiye ekipleri yangını söndürürken, kısa süreli panik yaşandı.
Yangında Roman vatandaşların ürettikleri hasır gölgelik, şemsiye ve sepet gibi eşyalar zarar gördü. Bu malzemelerin ham maddesi olan kargılar da yandı.
(LT-İK)
14.05.2017 17:28:36 TSI
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