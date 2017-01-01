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İznik'te hıdrellez coşkusu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - İznik'te hıdrellez coşku ile kutlandı.

Elbeyli mahallesinde başlayan hıdrellez etkinlikleri Çakırca, Yörükler ve Boyalıca mahalleleri ile devam etti. Boyalıca Mahallesi Kültür Park Amfi tiyatrodaki programda birbirinden farklı etkinlikler düzenlendi. Boyalıca İlkokulu ve ortaokulu öğrencileri ile anasınıfı öğrencileri birbirinden güzel folklor gösterileri beğeni ile izlendi. Ayrıca protokol üyeleri öğrencilere hediyeler takdim etti. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan sevgili anneler anneler günü kutlu olsun. Biz yavrularımıza merhameti, sevgiyi, kalplerine yerleştirelim ki vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamaya çalışsınlar ve ülkemize göz diken düşmanlara da o yavrularımız fırsat vermesinler. Cenabı hak bütün annelerimizin sağlık, huzur içerisinde nice günlere eriştirsin" dedi.

Programın ardından pilav ve ayran ikram edildi.

(AÇ)



14.05.2017 17:31:09 TSI

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