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Birinin umudu diğerinin mutluluğu oldu



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BURSA (İHA) - Marmarabirlik, 'Birinin Umudu Diğerinin Mutluluğu' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, LÖSEV annelerinin umutla hazırladıkları hediyelerle huzurevi sakinlerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı ile Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Huzurevindeki annelerin tek tek ellerini öpen Başkan Asa, "Bir üretici kuruluşu olarak sosyal sorumluluk projemiz çerçevesinde, LÖSEV Dükkanı'nda lösemili çocuklarımızın anneleri tarafından umutla hazırlanan hediyelerimizle birlikte huzurevindeki annelerimizin yanında olmak istedik. Annelerimiz bizim en değerli varlıklarımızdır. Gücümüze güç, umudumuza umut katan, bize yaşamayı öğreten, başımızın tacı fedakar annelerimizin hakkı ödenemez. Annelerimiz için ne yapsak az. Yeter ki annelerimizin yüzü gülsün. Bu vesileyle başta vatan uğruna evladını şehit veren annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretten mutlu olan huzurevi sakinleri de gelenlere teşekkür etti.

(AÇ)



14.05.2017 17:36:31 TSI

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