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Engelliler Haftası Farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediyesi ile Alaplı'da bulunan özel rehabilitasyon Merkezi Engelliler Haftası ve Anneler günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Amfi tiyatroda sona erdi. Rehabilitasyon Merkezi öğretmeni Şelgül Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Alaplı'da her yıl Engelliler haftasında yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Farkındalık yürüyüşüne katılanlara teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu;

"Engelli bireylerin yaşamlarını sürdürmesi, bakılması korunması eğitilmesi ve hayata katılması sınırlı seviyededir. Devletin sosyal devlet anlayışı ile yaptığı yeni düzenlemelerle bu sınırlar aşılmaya çalışılmaktadır.Bu bağlamda engelli bireyleri acıma duygusu ile yaklaşmak yerine kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır. Bu bireylere hizmet getiren kamu, öze sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerini güçlenmesine önem verilmelidir. "

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Özeli Umut Yıldızı Rehabilitasyon Merkezi tarafından Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e plaket verildi.

(EY-OA-Y)



14.05.2017 17:39:00 TSI

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