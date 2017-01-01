ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Engelliler Haftası Farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:29
Engelliler Haftası Farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi
Engelliler Haftası Farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediyesi ile Alaplı'da bulunan özel rehabilitasyon Merkezi Engelliler Haftası ve Anneler günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Amfi tiyatroda sona erdi. Rehabilitasyon Merkezi öğretmeni Şelgül Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Alaplı'da her yıl Engelliler haftasında yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Farkındalık yürüyüşüne katılanlara teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu;
"Engelli bireylerin yaşamlarını sürdürmesi, bakılması korunması eğitilmesi ve hayata katılması sınırlı seviyededir. Devletin sosyal devlet anlayışı ile yaptığı yeni düzenlemelerle bu sınırlar aşılmaya çalışılmaktadır.Bu bağlamda engelli bireyleri acıma duygusu ile yaklaşmak yerine kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır. Bu bireylere hizmet getiren kamu, öze sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerini güçlenmesine önem verilmelidir. "
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Özeli Umut Yıldızı Rehabilitasyon Merkezi tarafından Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e plaket verildi.
(EY-OA-Y)

14.05.2017 17:39:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Gebe Okulu açıldı
YEREL

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDE GEBE OKULU AÇILDI
&quot;Zoraki Tabip&quot; adlı tiyatro ilgi gördü
YEREL

"ZORAKİ TABİP" ADLI TİYATRO İLGİ GÖRDÜ
Şehit ailelerine &quot;Anneler Günü&quot; ziyareti
YEREL

ŞEHİT AİLELERİNE "ANNELER GÜNÜ" ZİYARETİ
Kozlu Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği
YEREL

KOZLU BELEDİYESİ'NDEN ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Zonguldak'ta Eczacılık Günü kutlandı
YEREL

ZONGULDAK'TA ECZACILIK GÜNÜ KUTLANDI
Otomobilin çarptığı kişi öldü
YEREL

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ
Başkan Uysal bir sosyal tesisi daha hizmete açtı
YEREL

BAŞKAN UYSAL BİR SOSYAL TESİSİ DAHA HİZMETE AÇTI
690 Evler dörtyol Kavşağında çalışmalar sürüyor
YEREL

690 EVLER DÖRTYOL KAVŞAĞINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Zonguldak'ta ev yangını: 1 ölü
YEREL

ZONGULDAK'TA EV YANGINI: 1 ÖLÜ
Esas 67 Burda'da Anneler Gününe özel etkinlik
YEREL

ESAS 67 BURDA'DA ANNELER GÜNÜNE ÖZEL ETKİNLİK
Engellileri empatiyle anlamaya çalıştılar
YEREL

ENGELLİLERİ EMPATİYLE ANLAMAYA ÇALIŞTILAR
Devrekli sağlıkçılar anneleri unutmadı
YEREL

DEVREKLİ SAĞLIKÇILAR ANNELERİ UNUTMADI
Bu çileğin rengi de tadı da başka
YEREL

BU ÇİLEĞİN RENGİ DE TADI DA BAŞKA
EN ÇOK OKUNANLAR
İçinden çıkanlar şaşırttı
YAŞAM

KAZDIKÇA İÇİNDEN SERVET ÇIKTI!

 1
  • 2 Derin yırtmacıyla galaya damga vurdu
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!