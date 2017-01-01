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Şehit annesinin gözyaşları

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:33
Şehit annesinin gözyaşları
Şehit annesinin gözyaşları
- Şehit Polis Memuru Soner İdil'in annesi, Edremit Belediyesi tarafından 'yılın annesi' seçildi

(Fotoğraflı)

İbrahim İlhan
VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Anneler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte 'yılın annesi' seçilen Şehit Polis Memuru Soner İdil'in annesi gözyaşlarına boğuldu.
Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Gebze Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen 'Anneler Günü' programına Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kurum amirleri ile çok sayıda anne katıldı. Burada konuşan Atıf Çiçekli, Allah-u Teala'nın cenneti ayaklarının altına serdiği kıymetli anneleri yılın yalnızca bir gününde anıyor olmanın bir formaliteden ibaret olduğunu söyledi. Çiçekli, "Sizler yılın bir gününde değil, her bir gününde olması, anılası, sevilesi ve övülesi kıymetli insanlarsınız. Sizler olmasaydınız, insanlık da olamazdı. Sizler, ailenin temel direği ve toplumun geleceğisiniz. Bizlere hayatı tanıtan ilk öğretmen ve yaşam rehberimizsiniz. Sizlerden öğreneceğimiz çok şey vardır. Hayatımıza ait güzelliklerin başında hep sizlerin bize öğrettikleri ve bizler için yaptıklarınız geliyor. Her şeyin karşılıklı olduğu bu dünyada, siz kıymetli annelerimizin bizlere sevginiz karşılıksızdır. Gerçek sevgi ve merhameti görmek isteyen, siz değerli annelerimize bakmalıdır" dedi.
Anne ile evladının doğumla başlayan ilişkisinin öldükten sonra bile bitmediğini dile getiren Çiçekli, "Evlendiğinde bir erkek, karısından annesinin yemeklerini görmek ister. Askere giden bir oğul, ilk mektubu annesine yazar. Bir kadın annesine benzer aslında. Anne olmak çok önemli bir kavram ve dünya üzerinde tartışmasız çok önemli bir gerçektir. Doğduğumuzda sarıp sarmalayan, şefkatini hiç esirgemeyen bir annemiz varsa, hayat boyu karşılaştığımız hiçbir güçlük bizi yıkmıyor ve sarsmıyor" ifadelerini kullandı.

Muğla'daki trafik kazası
Dün öğle saatlerinde Muğla'da meydana gelen trafik kazasına da değinen Çiçekli, "Annelerimizi taşıyan aracın kaza yapması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Rabbimden hayatını kaybeden tüm annelerimize rahmet ve mağfiret, yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum. Bize annelik yapan, yolumuzu aydınlatan, bize hayat veren, tebessümü öğreten siz kıymetli annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, hepinizin gününü kutluyorum" diye konuştu.

Şehit annesine ödül
İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain saldırıda şehit düşen polislerden Soner İdil'in annesi Saadet İdil'e 'yılın annesi' ödülünü de veren Çiçekli, "Annemiz, 'bunu bize layık gördünüz' dedi. Layık görmek kelimesi bence yanlış. En büyük fedakarlığı kendileri yaptılar. Önce şehidimiz, sonra da gerideki acıyı ömrü boyunca çekecek olan annemizi yılın annesi seçtik. Bütün ekibimiz kıymetli annemizi seçti. Biz her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Onlar bizim başımızın tacıdır. Bugün de şehit annemizi burada görmekten gurur duyuyoruz. Onlar her zaman bizim ev sahiplerimizdir. Her zaman da yerleri başımızın üstündedir" şeklinde konuştu.

Şehit annesinin gözyaşları
Gözyaşlarına hakim olamayan şehit annesi Saadet İdil ise, "Üç çocuğum var, bugün birisi eksik. Çok göz gezdirdim, ama ne bir ses ne de bir seda gördüm. Her sene sabah erkenden kalkar 'anneciğim Anneler Günün kutlu olsun' derdi. Geçen sene de Anneler Günümü kutlamıştı" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından şehit annesine bazı hediyeler verildikten sonra kokteyle düzenlendi.
(MSA-Y)

14.05.2017 17:41:57 TSI
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