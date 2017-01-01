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Belediye Başkanı Çiftçi'den Anneler Gününde en anlamlı ziyaret

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:34
Belediye Başkanı Çiftçi'den Anneler Gününde en anlamlı ziyaret

ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, eşi Sema Çiftçi ile birlikte Anneler Gününde 117 yaşındaki Şanlıurfalı Fato anayı ve Türkiye'ye göç eden Suriyeli anneleri ziyaret etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, eşi Sema Çiftçi ile birlikte Anneler Günü programı kapsamında bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerine ilk olarak 117 yaşındaki Fato Ana olarak bilinen Fatma Gökkaya ile başlayan Başkan Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, Fato Ananın evinde ailesi ile bir araya geldi. Aile fertleri ile sohbet eden Başkan Çiftçi ve eşi daha sonra Fato Ananın anılarını dinledi. Kurtuluş Savaşı ve Urfa'nın Kurtuluş yıllarına tanıklık ettiğini söyleyen Fato Ana, her zaman vatanı için dualar ettiğini söyledi.
Ardından Suriye'den göç eden aileleri ziyaret eden Başkan Çiftçi ve eşi, annelere hediyeler vererek günlerini kutladı. Ziyaretlerinin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Çiftçi, "Cennet annelerin ayakları altındadır. Biz de bugün en büyük değerimiz olan annelerimizi ziyaret ettik. Tüm bu vesile ile tüm annelerimizin günün kutluyoruz. Annelerimize sahip çıkalım ve onları her zaman başımızın tacı edelim" dedi.
(Şİ-OE-Y)

14.05.2017 17:43:34 TSI
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