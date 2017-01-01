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"Zoraki Tabip" adlı tiyatro ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Kilimli Engelliler Derneğince sergilenen "Zoraki Tabip" adlı oyun ilgi gördü.

Genel Maden İşçileri Sendikası'nda sahnelenen oyuna Kilimli Halk Eğitim Merkezi de destek verdi. Oyun için 6 ay hazırlık süreci yaşadıklarını ifade eden yönetmen Nuray Dibek, "Başarılı bir iş çıkardığımız ve birçok kişiye örnek olduğumuz için çok mutluyuz. Çok olumlu tepkiler aldık. Aynı oyunu tekrar oynayacağız" şeklinde konuştu. Oyun, izleyenlerden ise tam not aldı.

(OA-OA-Y)



14.05.2017 17:47:07 TSI

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