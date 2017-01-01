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Ahlat ziyaretçilerini ağırlıyor

- Muş Valisi Seddar Yavuz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Ahlat'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bitlis'in Ahlat ilçesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçeye gelerek turistik mekanları gezen Muş Valisi Seddar Yavuz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a, Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ve Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban eşlik etti. İlk olarak dünyanın en büyük İslam mezarlığı ve Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak nitelendirilen Ahlat Selçuklu Mezarlığını gezen heyet, daha sonra dünyadaki iki örnekten biri olan Emir Bayındır Kümbetini ziyaret etti.

Burada çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "İlk defa Ahlat'a geliyorum. Aslında ne kadar geç kaldığımı burayı gördüğüm zaman anladım. Anadolu'nun İslamlaşmasında en önemli merkez. Anadolu'nun ilk baş şehri Ahlat ve Selçuklu medeniyetinin baş şehirliğini yapmış. Şu andaki kalıntılarıyla, tarihi eserleriyle hakikaten Anadolu'nun ne kadar büyük bir medeniyete ev sahipliği yaptığını gösteren bir yer. Bu nedenle buranın çok iyi bir şekilde korunması, genç neslimize ve tüm Türkiye'nin burayı görmesi lazım. Bu açıdan burada emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Mezarlık çok değişik ve uhrevi bir havaya sahip. Çok etkilendim ve bunun neticesinde de bir an önce buranın tanınmasıyla ilgili üzerime düşen ne varsa yapmaya çalışacağım. Elimizden geldiği kadar Keçiören Belediyesi olarak Ahlat'ın tanınması ve Ahlat'ın turizminin bilinmesine buranın ne anlattığını ve ne anlama geldiğini öğretmek için elimizden gelen gayretle destek olacağız. Buradaki vali beye, kaymakam beye ve belediye başkanına teşekkür ediyorum. Hakikaten Ahlat'ın Çanakkale kadar, Konya kadar, Urfa kadar, Diyarbakır kadar önemli olduğu ve buranın hak ettiği yeri mutlaka alması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah tekrar gelmek içinde gayret sarf edeceğim" dedi.

Öte yandan, havaların ısınmasıyla birlikte Ahlat çok sayıda ziyaretçiyi ağırlarken, ilçeyi son günlerde çok sayıda bürokrat ve bilim adamı ziyaret etti.

(SAD-MSA-Y)



14.05.2017 17:48:11 TSI

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