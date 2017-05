YEREL HABERLER / ÇANKIRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Annelere en özel hediye

- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Annelere Yasin-i Şerif dağıttı

Ceyhun Doğan



ÇANKIRI (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı İl Temsilciliği, huzur evinde kalan annelere özel bir sürpriz hazırladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı İl Temsilciliği Kadın ve Aile Koordinatörlüğü, Anneler Günü münasebetiyle Çankırı İsmail Özdemir Huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek, annelere Yasin-i Şerif dağıttı. Her bir anneyle tek tek ilgilenen gençler dağıttıkları Yasin-i Şerif'lerin ardından, huzurevindeki annelerle beraber Kur'an Tilaveti, Yasin-i Şerif ve birçok dua okuyarak onlarla vakit geçirdi.

Ziyaret sırasında gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan yaşlı anne Hamide Dağ, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizler geliyorsunuz bizi sevindiriyorsunuz, Rabbim de sizi sevindirsin, makamınızı cennet eylesin bizi de sizlere komşu etsin. Anneler gününün bizim için ayrı bir önemi oluyor, ayrı bir duygu oluyor. Hepinizde buraya gelerek bizi sevindiriyorsunuz, Allah razı olsun." dedi.

Ziyaretin ardından programla ilgili konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı İl Kadın ve Aile Koordinatörü Öznur Kaynak günün anlam ve önemine değinerek, "Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı İl Kadın ve Aile Koordinatörlüğü olarak, bugünün anlam ve önemi, anneler günü sebebiyle huzurevindeki annelerimizi bir ziyarette bulunduk. Güzel bir program, güzel bir çalışma oldu. Onlara küçük hediyeler verdik. Bizlere her zaman dua etsinler, bizlerde TÜGVA olarak hep dualarında olalım istedik. Onlara Yasin-i Şerif kitapları dağıttık ve Tebareke, Amme ve Tevbe İstiğfar dualarını okuduk. Onlarla muhabbet ettik, sohbet ettik, gönüllerini hoş tutmaya çalıştık. Rabbim inşallah bizlere ömür verdiği sürece her zaman vakfımız sayesinde daha nice güzel programlar yapacağız annelerimizle" şeklinde konuştu.

Anneler Günü'ne hasıl olmak için anne olmanın şart olmadığını da belirten Kaynak, "İlla ki anne olmak şart değil. İçeri de çocuğu olmayan teyzelerimiz de var. Gönlünde anne şefkati, anne duygusu taşıyan herkesin anneler günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

14.05.2017 17:50:20 TSI

