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BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Gebe Okulu açıldı



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - "Sağlıklı bir toplum için, sağlıklı gebe, sağlıklı bebek" anlayışı ile yola çıkan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde "Gebe Okulu" hizmete açıldı.

Konuyla ilgili olarak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr.Bekir Hakan Bakkal şunları söyledi: "Temel hedefimiz annelerin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gebelik ve doğum sürecini yaşaması, eşinin ve ailesinin de sürece katılmasını sağlamaktır. Bu eğitimle anne adaylarının, toplumda yanlış bilinen ve/veya bilinmeyen normların yerine bilimsel gerçekliklerin ve doğru uygulamaların ışığında, hastane ortamına uyum, gebelik, doğum süreci ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek bakımı, doğum sonrası dönemde kaygı ve stresle baş edebilme gibi konularının öğretilmesi, konforlu bir gebelik ve doğum süreci geçirebilmeleri, sağlıklı nesiller büyütebilmeleri amaçlanmıştır. Anne adaylarına, gebelik ve doğum sonrası sürecine ait bilgilerin yer aldığı gebe okulu eğitim programında anne adaylarına Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve diyetisyenler tarafından yapılan eğitim programı sonunda "Katılım Sertifikası" verilmektedir."

(OA-OA-Y)



14.05.2017 17:54:55 TSI

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