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Şehit annelerine Anneler Günü ziyareti

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:46
Şehit annelerine Anneler Günü ziyareti
Şehit annelerine Anneler Günü ziyareti

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Anneler Günü nedeniyle Samsun'da yaşayan şehit annelerini ziyaret etti.
Vali Yardımcısı Recep Yüksel ilk olarak 1994 yılında Şırnak'ta BTÖ ile çıkan çatışmada şehit düşen Şehit Er Erdoğan Dindar'ın annesi Emine Dindar'ı, ardından 1996 yılında Tunceli'de BTÖ ile çıkan çatışmada şehit düşen Şehit Er Cengiz Durak'ın annesi Asme Durak'ı ziyaret etti.
Daha sonra 1975 yılında Adapazarı'nda şehit düşen Şehit Çavuş Şenol Gürdamar'ın annesi Ayşe Gürdamar'ı ziyaret eden Yüksel, son olarak 1994 yılında şehit düşen Şehit Polis Memuru Mehmet Erol'un annesi Melek Erol'u evinde ziyaret etti.
Şehit annelerine çiçek ve hediyeler veren Yüksel, şehit annelerinin hal hatırlarını sordu ve aile fertleriyle sohbet etti. Şehit annelerinden gelen talepleri not alan Vali Yardımcısı Yüksel, konularla ilgileneceğini ve kısa zamanda neticelendireceğini ifade etti.
Ziyaretlerde ayrıca Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz ve EMŞAV Başkan Vekili Kenan Kaptan da yer aldı.
(ED-SLH)

14.05.2017 17:55:08 TSI
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