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Anneler, günlerini doyasıya kutladı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Akçaabat Belediyesince anneleri unutmayarak Erol Günaydın Kültür ve Sanat Merkezi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde yapılan programa anneler yoğun ilgi gösterdi.

Sergi açılışı ve kokteyl ile başlayan Anneler Günü etkinlikleri Akçaabat Belediye Tiyatrosu'nun "Çocuğum" adlı oyunu ile devam etti. Usta oyuncular tarafından sahnelenen oyun annelerden tam not aldı. Oyun sonunda tiyatro oyuncuları tarafından bütün misafirlere bugünün anısına karanfil dağıtıldı.

Tiyatro oyunundan sonra anneler günü münasebetiyle sahne alan Sinan Yılmaz anneleri coşturdu. Programa katılan anneler ve çocuklarla eğlenceli diyaloglar kurdu. Salonda bulunan bütün çocukları sahneye alan Sinan Yılmaz müzik eşliğinde çocuklarla doyasıya kolbastı oynadı. Program sonunda anneler ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programı düzenleyen Akçaabat Belediyesi'ne teşekkürlerini sunan Sinan Yılmaz " Bizler Karadeniz kültürünü elimizden geldiğince her yerde tanıtmaya çalışıyoruz. Bir Trabzonlu olarak bugün değerli annelerimizle burada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Programa katılan anneler düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

(EK-ÖS-Y)



14.05.2017 17:55:46 TSI

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