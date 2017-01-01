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Samsun Huzurevi'nde 'Anneler Günü' kutlaması



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdürlüğü'ne bağlı Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 'Anneler Günü' programı düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Tekin Balcı, "Hem aile içinde hemde çocuklarımızın yetiştirilmesinde annelerimizin büyük bir emeği ve fedakarlıkları var. Kuşkusuz anneler gününü yılın bir gününe sığdırmak mümkün olmadığı gibi doğruda değil. Bizler hayatın her alanında, yılın her gününde annelerimizin yanındayız. Çocuklarımızın yetiştirilmesinde, topluma yararlı bireyler haline getirilmesinde, kültürel, milli, manevi ve dini değerlerin bir sonraki kuşaklara aktarılmasında en büyük role sahip olan annelerimize teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" dedi.

Daha sonra huzurevinde kalan yaşlılar ile kucaklaşan protokol üyeleri, anneler günü anısına çiçek ve hediye takdim ettiler. Yaşlıların ellerini öpüp hayır duasını alan protokol üyeleri, yaşlılarla bir süre sohbet etti.

Programa Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Ünsal Ağaoğlu ve eşi katıldı.

(ED-MAY-Y)



14.05.2017 18:09:50 TSI

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