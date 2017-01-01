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Başkan Uysal şehit annelerini ziyaret etti

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:08
Başkan Uysal şehit annelerini ziyaret etti
Başkan Uysal şehit annelerini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Anneler Günü'nde şehit anneleri ve eşlerini unutmadı. Başkan Uysal, eşi Sevim Uysal ile birlikte şehit anneleri ve eşlerini ziyaret etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kdz. Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demirbay'ında katıldığı ziyaretler kapsamında ilk olarak, 1994 yılında Diyarbakır Lice'de şehit olan Çetin Ceylan'ın eşi Sabile Ceylan'ı ziyaret eden Uysal, daha sonra 2016 yılında Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan Kenan Döngel'in ailesini ziyaret etti. Uysal burada da, anne Şehime ve baba Özcan Döngel ile bir süre sohbet etti.
Uysal gün içinde Suriye'deki Fırat Kalkan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kader Acar'ın ablası Yasemin Kiremitçi'yi de ziyaret etti. Uysal, Kiremitçi ailesini ziyaret sırasında Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu ile de bir araya geldi.
Uysal ayrıca, 1998 yılında Iğdır'da şehit olan Murat Satılmış'ın eşi Zeliha Satılmış ve 1993 yılında Tunceli Pülümür de şehit olan Tayfun Demirbay'ın annesi Gülşen Demirbay'ı da ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.
(VK-OA-Y)

14.05.2017 18:17:59 TSI
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