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AK Parti Samsun 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:16
AK Parti Samsun 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti Samsun 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - AK Parti Samsun 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Şehit Ömer Halisdemir Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda açılış konuşması yapan AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, referandum sürecini değerlendirdi. Göksel, "Biz 16 Nisan'la beraber yeni bir ufuk açtık. Bu ufuk bizim birlik ve beraberliğimize, güven ve istikrarımıza 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak bir ufuktur. Aynı zamanda vesayeti, belirsizliği koalisyonları ve her türlü engellemeleri kaldıracak olan bir ufuktur" dedi.
AK Parti'nin 2023 hedefinin Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi haline geldiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çünkü son 16 yılda Türkiye'yi bu noktaya taşıyan AK Parti siyaseti, aynı zamanda devletimizin omurgasını oluşturdu. AK Partiden önceki hükümetlerin politikları ile devlet politikalarının paralelliği zaman zaman tartışılırdı. 2023'e siyaseten hazırlanacağız. Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi farkını gösterecek. Kongremizden sonra da bu farkın atraksiyonlarını ülkemiz adım adım yapacak. Cumhurbaşkanımızın bu yoğun gezileri aslında 21 Mayıs'tan sonra daha yoğun bir tempoda çalışacağımızın bir belirtisi olduğunu düşünüyorum. Samsun için 2019'da çok önemli bir süreç. Türkiye'nin 2023'te hedeflediği perspektifleri biz Samsun'da 2019 için gerçekleştirmemiz gerekir" diye konuştu.
Birliktelik vurgusu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Değerli teşkilat mensuplarımız biz bir ekibiz. Biz birbirimize asla rakip olmayız. Biz ekip ruhuyla hareket edenleriz. Bizi diğer siyasi partilerden ayıran en güçlü yanımız da bu zaten. Çok güçlüyüz..Ama bu gücümüz makam mevkiden kaynaklanan bir güç değil. Bu gücümüz; 80 milyon Türkiye ailesinin o tek yürek olmasının yansıdığı, bütün farklılıkların kendine yer bulduğu, aynı Türkiye ideali için hareket eden bir ailenin parçaları olmamızdan kaynaklanıyor. O nedenle zaman çalışma zamanı. Zaman, daha çok üretme ve birbirimize daha çok kenetleme zamanı" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için bundan sonra yoğun bir çalışma içerisine girileceğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "16 Nisan bir son değildi. 16 Nisan bir başlangıçtı. Şimdi diyeceksiniz: '16 yıldır iktidardayız başlangıç nasıl oluyor?'. Evet başlangıç oluyor. Çünkü asıl iş bundan sonra. Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinin arasına girmenin temeli hazırlandı. Kültürümüzün medeniyetimizin dünyadaki yerinin çok daha görünür hale gelmesi sağlanmalı. Ülkemizin çıkarları ve dünyanın gidişatının içerisindeki değişmesi gereken bazı yaklaşımların değişmesini sağlamalı. Tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız o gücü, o sorumluluğu bu güne yansıtmak. Bunun içerisine eğitim, spor, şehirlerimizin imarı bunların hepsi giriyor" dedi.
Toplantıya; AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti ilçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe, AK Parti Samsun İl ve ilçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
(KA-MAY-Y)

14.05.2017 18:25:36 TSI
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