ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çanakkale Öğretmen Okulu mezunları Burhaniye'de buluştu.

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:18
Çanakkale Öğretmen Okulu mezunları Burhaniye'de buluştu.
Çanakkale Öğretmen Okulu mezunları Burhaniye'de buluştu.

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Çanakkale Öğretmen Okulu mezunlarını ağırladı.
70'li yıllarda mezun olan ve bir çoğu emekli olmuş yaklaşık 250 öğretmen ve eşleri, Artemis Otel'de bir araya geldi.
Her yıl, her dönemin ayrı ayrı kutladığı birlik ve dayanışma gecesi, bu yıl ilk kez tüm mezunları bir araya getirdi. Emekli öğretmen Necdet Efe'nin öncülüğünde bir araya gelen mezunlar yillar sonra yeniden bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşadılar. Organizasyonu düzenleyen Necdet Efe, "Yaşamın her türlü zorluklarına rağmen büyük özen göstererek bu etkinliğimize katılımınız için teşekkür ederiz. Siz değerli öğretmenlerimizi, arkadaşlarımızı "öğretmen okulu ruhuyla selamlıyorum". Değerli arkadaşlarımız yaptığımız bu etkinlik tamamen insani değerlerimizin korunması ve yaşatılmasına yöneliktir. Çocukluk ve gençlik yıllarımızı ülkemizin sıkıntılı dönemlerinde geçirdik. Her şey bir gereksinmeden doğar. Buluşmalarımızda öyle olmuştur. Birliği dayanışmayı önemseyen bu kültürün yaşatılması, geliştirilmesi için uğraş veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sınıflarımız ayrı olsa da aynı ortamda yoğrulduk. Dayanışmayı, dostluğu ülkemizin itibarını halkımızın insanca yaşama özlemini hep etnik kökenimizden, inancımızdan, farklılıklarımızdan üstün tuttuk. Değerli öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, görünen o ki bu buluşmaları içselleştirdik. Mayıs ayını bekler olduk. Buradan daha güçlü moralli ayrılıyoruz. Yaşamın en büyük okul olduğunu bizlerinde bu okulun öğrencileri olduğumuzu öğreten öğretmenlerimize, dostluğu ve dayanışmayı önemseyen siz arkadaşlarımıza saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum" dedi. Birlik ve dayanışma gecesi çalınan müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.
(FT)

14.05.2017 18:26:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ayvalık'ta 3. uluslararası çalıştaya sergili final
YEREL

AYVALIK'TA 3. ULUSLARARASI ÇALIŞTAYA SERGİLİ FİNAL
Genç kaşifler beğeni topladı
YEREL

GENÇ KAŞİFLER BEĞENİ TOPLADI
Ayhan ailesinin acı günü
YEREL

AYHAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Çöplüklerde yine yangın
YEREL

ÇÖPLÜKLERDE YİNE YANGIN
Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 1 YARALI
Tırın dorsesi seyir halinde yanmaya başladı
YEREL

TIRIN DORSESİ SEYİR HALİNDE YANMAYA BAŞLADI
Burhaniye Güreşlerinde Fatih Atlı başpehlivan oldu
YEREL

BURHANİYE GÜREŞLERİNDE FATİH ATLI BAŞPEHLİVAN OLDU
Çiftçiler hayırda buluştu
YEREL

ÇİFTÇİLER HAYIRDA BULUŞTU
Balıkesir Lisesi 132 yaşında
YEREL

BALIKESİR LİSESİ 132 YAŞINDA
20 gün önce ölen zihinsel engelli arkadaşları için doğum günü kutladılar
YEREL

20 GÜN ÖNCE ÖLEN ZİHİNSEL ENGELLİ ARKADAŞLARI İÇİN DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR
13. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni'nde Yörük göçü canlandırıldı
YEREL

13. ULUSLARARASI YÖRÜK TÜRKMEN ŞÖLENİ'NDE YÖRÜK GÖÇÜ CANLANDIRILDI
Şeker hastalığını bitki yetiştirerek yendi
YEREL

ŞEKER HASTALIĞINI BİTKİ YETİŞTİREREK YENDİ
Kaymakam Kemal Nazlı, hem sürücü, hem yayaları uyardı
YEREL

KAYMAKAM KEMAL NAZLI, HEM SÜRÜCÜ, HEM YAYALARI UYARDI
Burhaniye'de girişimcilik konferansı
YEREL

BURHANİYE'DE GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI
Altıeylül'de Zara coşkusu
YEREL

ALTIEYLÜL'DE ZARA COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
İçinden çıkanlar şaşırttı
YAŞAM

KAZDIKÇA İÇİNDEN SERVET ÇIKTI!

 1
  • 2 Derin yırtmacıyla galaya damga vurdu
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!