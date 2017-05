YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çanakkale Öğretmen Okulu mezunları Burhaniye'de buluştu.

Çanakkale Öğretmen Okulu mezunları Burhaniye'de buluştu.



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Çanakkale Öğretmen Okulu mezunlarını ağırladı.

70'li yıllarda mezun olan ve bir çoğu emekli olmuş yaklaşık 250 öğretmen ve eşleri, Artemis Otel'de bir araya geldi.

Her yıl, her dönemin ayrı ayrı kutladığı birlik ve dayanışma gecesi, bu yıl ilk kez tüm mezunları bir araya getirdi. Emekli öğretmen Necdet Efe'nin öncülüğünde bir araya gelen mezunlar yillar sonra yeniden bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşadılar. Organizasyonu düzenleyen Necdet Efe, "Yaşamın her türlü zorluklarına rağmen büyük özen göstererek bu etkinliğimize katılımınız için teşekkür ederiz. Siz değerli öğretmenlerimizi, arkadaşlarımızı "öğretmen okulu ruhuyla selamlıyorum". Değerli arkadaşlarımız yaptığımız bu etkinlik tamamen insani değerlerimizin korunması ve yaşatılmasına yöneliktir. Çocukluk ve gençlik yıllarımızı ülkemizin sıkıntılı dönemlerinde geçirdik. Her şey bir gereksinmeden doğar. Buluşmalarımızda öyle olmuştur. Birliği dayanışmayı önemseyen bu kültürün yaşatılması, geliştirilmesi için uğraş veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sınıflarımız ayrı olsa da aynı ortamda yoğrulduk. Dayanışmayı, dostluğu ülkemizin itibarını halkımızın insanca yaşama özlemini hep etnik kökenimizden, inancımızdan, farklılıklarımızdan üstün tuttuk. Değerli öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, görünen o ki bu buluşmaları içselleştirdik. Mayıs ayını bekler olduk. Buradan daha güçlü moralli ayrılıyoruz. Yaşamın en büyük okul olduğunu bizlerinde bu okulun öğrencileri olduğumuzu öğreten öğretmenlerimize, dostluğu ve dayanışmayı önemseyen siz arkadaşlarımıza saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum" dedi. Birlik ve dayanışma gecesi çalınan müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

14.05.2017 18:26:26 TSI

