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İlkadımlı kadınlara Çanakkale ve Bursa gezisi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Anneler Günü'nde kadınları Çanakkale'ye uğurladı.

İki günlük gezi programı kapsamında Çanakkale ve Bursa'yı gezecek olan Gümüşhane Gökçe Köyü Hanımlar Derneği bayanlarını uğurlayan Başkan Erdoğan Tok, Çanakkale'yi herkesin görmesi gerektiğini söyledi. Ecdadın korkusuzca savaşarak ölüme koştuğu o Çanakkale ruhunun yaşanması için geziler tertip ettiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Çanakkale Zaferi sadece Türk tarihi açısından değil bütün dünya milletlerine örnek olacak büyük bir zaferdir. Yurdun her vilayetinden her köyünden binlerce evladın vatan müdafaası için canını hiçe sayarak mertebelerin en büyüğü şehitlik mertebesine eriştiği ve büyük bir zaferle sonuçlanan Çanakkale Muharebesi, tarihin en önemli başarılarından olmuştur. Bu manada vatandaşlarımızın "Çanakkale Savaşı'nda atalarımızın ve dedelerimizin hangi şart ve ortamlarda düşmana karşı nasıl bir mücadele verdiğini, hangi imkan ve şartlarda çarpıştığını yerinde görmesini ve o ruhu yaşamasını istedik. Belirlenen program dahilinde vatandaşlarımıza Çanakkale'yi ve ardından Bursa'yı gezdiriyoruz"dedi.

Başkan Tok, konuşmasının ardından bayanlara anneler günü münasebetiyle karanfil vererek Çanakkale'ye uğurladı.



Çanakkale-Bursa gezisi

Çanakkale Bursa gezisi kapsamında bayanlar 57. Alay Şehitliği, Seddül Bahr, Kilit Bahr, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş Şehitliği, Hastane Şehitliği, Arıburnu, Conkbayırı, Namazgah ve Mecidiye Tabyası, Alçıtepe, Anzak Koyu ve Çanakkale Şehitler anıtı, ardından Osmanlı İmparatorluğunun ilk başkenti olarak kurulan ve külliyelerle şekillenen Bursa Ulu Camii ile tarihi camii ve türbeleri gezecek.

(ED-MAY-Y)



14.05.2017 18:26:28 TSI

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