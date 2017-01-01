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Kocaeli'nin ilk çocuk üniversitesi Başiskele'de açıldı

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:18
Kocaeli'nin ilk çocuk üniversitesi Başiskele'de açıldı
Kocaeli'nin ilk çocuk üniversitesi Başiskele'de açıldı
- Üstün Zekalı öğrenciler geleceğe Başiskele'den yürüyecek

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Gürcan Yılmaz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve Başiskele Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çocuk Üniversitesi törenle açıldı.
Başiskele Şehitekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan Çocuk Üniversitesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Başiskele Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Kent Konseyi ile birlikte tamamlanan Çocuk Üniversitesinde, özel yetenekli öğrencilere yönelik akademik ve uygulamalı çalışmalar yürütülecek. Çocuk Üniversitesi'nde ayrıca üstün yetenekli çocukların tespit edilmesi, onların doğru okul tercih etmelerinin sağlanması, ilgi ve kapasitelerine yönelik bir dizi eğitim almaları sağlanacak.
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın ev sahipliğini yaptığı açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Üniversitenin açılışında konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Bir çocuk üniversitemiz bir de bu bölgedeki okullara hizmet edecek hemen alt taraftaki spor salonumuz. Önümüzdeki iki ay içerisinde de Allah izin verirse yine Başiskele halkımıza, yine Bahçecik bölgemizde şu görmüş olduğunuz binanın her iki katında harika bir gençlik merkezimizi yine bölgemizin gençleriyle buluşturmuş olacağız" dedi.
Öncü bir nesil yetiştirme hedefi doğrultusunda projeler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ayaz, "Başiskele Çocuk Üniversitemiz bugün hayırlı bir hizmet olarak sizlerin huzurunda. Gençlerimizi iyiliklerle buluşturmaya, hedeflerimizi bu proje kapsamı içerisinde, gençliğin ve geleceğin şehri Başiskele'de; okuyan, üreten, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan öncü bir nesil yetiştirmek hedefi doğrultusunda bu projeyi hayata geçirdik. Eğitimde de yıldız olan kentimiz Başiskele, bugün de hayırlı bir hizmetle yeni bir eğitim yuvasına kavuşmaktadır. Gönül coğrafyamızın umudu olan ülkemizin, genç ve lider ülke Türkiyemizin yarınlarının inşasında Başiskele olarak önemli bir sorumluluk almaktayız. Üzerimize düşen bu sorumlulukla gece gündüz demeden çalışıyor yeni neslin ortak hedeflere milli ve manevi değerlere sahip çıkma noktasındaki hedeflerimize çalışarak ulaşmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karasomanoğlu ise belediye hizmetlerinin yanında geleceğe hizmetin daha değerli olduğunu dile getirdi. Karaosmanoğlu, "Teknik insanlar olması yönünde bu çalışmayı yapan Belediye Başkanımı ekibini bende tebrik ediyorum. Artık yerel hizmetler sadece başkanımın da ifade ettiği gibi 'yol, alt yapı, park' değil, bunları da yapacağız Allah'ın izniyle ama asıl bizi geleceğe taşıyacak olan bu tür çalışmalardır. Biz çocuklarımızı gençlerimizi geleceğe yönelik hedefleri olan, idealleri olan, davası olan gençler olarak yetiştireceğiz. Abdullah Bey ifade etti, işte geleceğin Fatih'leri, geleceğin Yavuz'ları, geleceğin bilim adamları fanusta yetişmeyecekler, işte bu tür yerlerde yetişecekler" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Başiskele'de eğitim gören 4. sınıf öğrencilerine bisiklet hediye edildi. Daha sonra protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesiyle Başiskele Çocuk Üniversitesi hizmete açıldı. Açılışın ardından Başkan Ayaz ve beraberindekiler, üniversiteyi gezerek yetkililerden bilgi aldılar.
Öte yandan Başiskele Çocuk Üniversitesinde görev alan akademisyenler, eğitimciler ve psikologlarla çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi hedeflenirken, eğitim sürecinin 3 kademeden oluşacağı bildirildi. 30 Eylül 2017 tarihinde başlayıp 8 ay sürecek olan 1. kademe eğitimlerinde 200 özel yetenekli öğrenciye eğitim desteği verilmesi planlanıyor.
(GY-Y)

14.05.2017 18:26:50 TSI
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