Hayata bir de onların gözüyle bakın
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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kitap Fuarındaki Karanlıkta Diyalog Bölümü ile farkındalık oluşturuyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda ''sesten ve ışıktan'' tamamen yalıtılmış park ve söyleşi alanı Karanlıkta Diyalog Bölümü ile özel anlar yaşanıyor. Görme engelli rehberler ile bir parkta elinizde beyaz bir bastonla 15 dakikalık unutulmaz bir yolculuğa çıkılan alanda görme dışındaki tüm duyuları yeniden keşfediliyor.
Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, 9. kez kitapseverlere kapısını açtı. Fuar, birçok konferans, söyleşi ve imzalar ile ünlü isimleri kitapseverlerle buluştururken alandaki farklı noktalarda anlamlı etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Karanlıkta Diyalog Bölümü" ile bir nebze olsun görme engellilerin yaşadıklarını anlayarak hayatı onlar için biraz daha kolay kılmak için vatandaşların daha sağduyulu davranması amaçlanıyor.
Görme engelli vatandaşların yaşadıkları ile ilgili farkındalık oluşturulan 55 metrekarelik Karanlıkta Diyalog kapalı alanına vatandaşlar, görme engelli rehberler ile alınıyor. Vatandaşlara beyaz baston veriliyor. Dışarıdaki ses ve ışığı geçirmeyen alanda Sekapark'ta bir bankta oturulmuş gibi görme engelli rehberle sohbet ediliyor. Sohbet esnasında deniz ve kuş sesleri veriliyor. Ardından yine görme engelli rehberle beraber bir şeyler içilip yeniliyor. Gezi yaklaşık 20 dakika sürüyor.
Standı ziyaret edenler çok farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade ediyor. Ziyaretçiler görme engelli rehberler ile dokunarak, koklayarak ve duyarak yeni ve farklı bir biçimde hayatı gördüklerini kaydediyor. Ziyaretçiler görme engellilerin yaşadıklarını daha iyi anlayabildiklerini, engellilerin yaşamındaki zorluklara rağmen farklı bir dünyanın içinde olduklarını belirtiyor. Stantta ayrıca İşaret Dili ve Braille Farkındalık Oyunları, Otizm Farkındalık Çarkı ile de farklı deneyimler yaşanıyor.
(RFK-Y)
14.05.2017 18:27:56 TSI
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