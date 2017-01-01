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Başkan Albayrak Çiftçiler Günü etkinliğine katıldı

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:31
Başkan Albayrak Çiftçiler Günü etkinliğine katıldı
Başkan Albayrak Çiftçiler Günü etkinliğine katıldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediyesi tarafından düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününe katıldı.
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler ilk olarak Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çelenk sunma töreni ile başladı. Törene Başkan Albayrak'ın yanı sıra, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende, Malkara kaymakamlık binası önündeki Atatürk anıtına çiftçi kuruluşları çelenk sundu. Çelenk sunma töreninin ardından Başkan Albayrak ve beraberindeki heyet Malkara Ziraat Odasını ziyaret ederek çiftçilerin sorunlarını dinledi. Daha sonra Çavuşköy Mahallesinde düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Albayrak, orada kurulan stantları gezerek çiftçilerden bilgi aldı.

"Çiftçilere verdiğimiz destekleri devam ettireceğiz"
Etkinlikte konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkaralı çiftçilere destelerini vermeye devam edeceklerini belirterek, "Geldiğimiz günde Büyükşehir Belediyesinin 3 yılını doldurduğu ve önünde 2 senenin daha kaldığı hizmet süresi olarak kaldığı sürede Malkara bu sürede arzu ettiği yatırımları almıştır ve almaya devam edecektir. Ayın 25'inde muhtarlar çalıştayımız var Çerkezköy'de. Buradan muhtara söylüyorum. Hazır gelsinler bundan sonra iki sene için talepleri ne ise onları da masaya da yatıracağız. Sonunda 30 Mart 2019'a geldiğimiz zaman Sayın Ulaş başkanla beraber Malkara verdiğimiz sözleri yerine getirmenin ve bunu size ispatlamanın mutluluğu içerisinde karşınızda hesap vereceğiz. Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezi olan Tekirdağ'da ve tarım ve hayvancılığın başkenti olan Malkara'da bu tür yatırımların yürümesi gerekiyordu. Bizde her türlü ihtiyaca cevap verecek Malkara'daki çiftçilerimize ve tarımcılıklarımıza gereken desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Başta Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum"
Albayrak konuşmasında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutladı. Albayrak, "Öncelikle başta Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm anneleri saygıyla sevgiyle selamlıyor anneler gününü, ayrıca çiftçiler günü ve eczacılar günüde kutluyorum" dedi.
Konuşmaların ardından, çekilişle etkinliğe katılan çiftçilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.
(YG-Y)

14.05.2017 18:41:03 TSI
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