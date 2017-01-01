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Başkan Alıcık'tan Engelsiz Zeybek Oyunu



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AYDIN (İHA) - Nazilli Birinci Engelsiz Bahar Şenliğinde Belediye Başkanı Haluk Alıcık engellilerle çiftetelli ve zeybek oynadı, halay çekti.

Aydın'ın Nazilli İlçesinde ilk kez düzenlenen Birinci Engelsiz Bahar Şenliği'ne ilçedeki tüm engellilerin yanı sıra Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık katıldı. Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) öncülüğünde Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Özel İlk Yorum Rehabilitasyon Merkezi, Özel İç Denge Rehabilitasyon Merkezi, Özel Gülenyüzler Rehabilitasyon Merkezi, Özel Evren Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere ilçedeki dört özel rehabilitasyon merkezinin ortaklaşa düzenlediği ve Nazilli Belediyesinin destekleri ile gerçekleşen etkinlikte engelliler doyasıya eğlendi. Canlı müzik eşiğinde çeşitli oyunların yanı sıra çiftetelli, zeybek oynayan, halay çeken engellilerle birlikte Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da eşlik etti. Engellilerle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çeken ve çektiren Başkan Alıcık, engellilerin mutluluğuna ortak oldu. Engellilere ve konuklara gün boyunca mangalda köfte pişirilerek ikram edildi.

Yazıcı, "Protokol üyelerimizi de aramızda görmek isterdik"

Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) Başkanı Tayfun Yazıcı, "Bu şenliğin düzenlenebilmesi için çok çalıştık. Göreve geldiğimizde ilk amacımız büyük bir engelli ailesi oluşturmaktı. Dört engelli okulumuzla koordineli olarak şenliği hazırladık. Güzel bir birliktelik sağladık. Umarız bizden sonrakilerde geleneksel olarak bu şenliği devam ettirir. Engelli çocuklarımıza böyle bir imkan sunduğumuz için çok mutluyuz. Burada mülki amirlerimizi ve protokol üyelerimizi de görmek isterdik. İnşallah önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz etkinliğimize katılarak engellilerimizin yanlarında olurlar. Bizler dernekler ve okullar olarak engellilerimizin de bu toplumda yaşadıklarını anlatmak, onların sorunlarına çözüm olabilmek için çok mücadele ediyoruz. Bizlere destek olan değerli belediye başkanımıza, okullarımıza ve destek verenlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok mutlu ettiler" dedi.

Alıcık, "Çok mutlu oldum"

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, şenliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "NAZENDER'in düzenlediği Bahar Şenliğinde engellilerimizle beraber eğlendik. Çok mutlu olduk. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sümer Rekreasyon Alanında öğle saatlerinde başlayan şenlik akşam saatlerine kadar devam etti. Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından engellilere hediye edilen Lunapark biletlerini alan engelliler çarpışan arabadan Atlı Karınca'ya kadar onlarca oyuncağa binerek gönüllerince eğlendi. İlçedeki hayvanat bahçesini de gezen engelliler Başkan Alıcık'a teşekkür ettiler. Etkinlik sırasında şenliğin sponsorluğunu üstlenen İşadamı Süleyman Keskin'e ve ilçedeki engellileri ve engelli okullarını bir araya getirdiği için NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı'ya birer teşekkür plaketi verildi.

(AS-İK)



14.05.2017 18:45:01 TSI

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