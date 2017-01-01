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Simav'da toplu sünnet töreni

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:38
Simav'da toplu sünnet töreni
Simav'da toplu sünnet töreni

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, her yıl geleneksel olarak yapılan toplu sünnet töreninde 32 çocuk sünnet oldu.
Yarım asırlık bir geçmişi olan büyük hayır ve toplu sünnet merasimi Simav Belediyesinin sponsorluğunda yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen etkinliğe Kütahya AK Parti Milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı, Ahmet Tan, Vural Kavuncu, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim,Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İl Genel Meclisi Üyeleri, Protokol üyeleri, Sünnet çocukları ile aileleri ve binlerce vatandaş katıldı.
Belediye meydanında dualar ile başlayan büyük hayır etkinliklerinde müzik ve folklor ile mehteran ekibi büyük ilgi topladı. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, toplu sünnet merasimi ve büyük hayır için 219 bin lira harcandığını belirtti. Özkan, "Bu etkinlik, tarihten gelen bir geleneğimizdir. Simav'da bulunan vatandaşlarımız ile taşradan gelen hemşerilerimizin büyük katkıları oldu, esnafımızın bağışlarının yanı sıra yemek yapımında 4 ton civarında et kullanıldı. Allah izin verirse bu geleneği her yıl sürdürmek istiyoruz" dedi.
Kütahya AK Parti Milletvekili Ahmet Tan, "Bizler, Simav'da sizlerle olmaktan çok büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz, sizlerle beraber olmak için koşup geliyoruz" dedi.
Etkinlikte sünnet olan 30 Simavlı, 2 Azerbaycanlı olmak üzere 32 çocuğa, Simav Belediyesi ve Simav Kaymakamlığı tarafından çeyrek altın takıldı. Sünnet çocuklarının eğitimlerine katkıda bulunmak üzere bir yardım sandığı oluşturuldu.
Etkinliğe İzmir'den katılan Elif Güleç (63), Eynal kaplıcalarına turistik gezi için geldiklerini ifade ederek, büyük hayırı çok beğendiklerini söyledi. İzmir'den Simav'a toplu sünnet merasimi için gelen Serpil Duran (44), "Simav Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 50 yıllık büyük hayır ve sünnet törenini çok beğendim, yardımlarından dolayı Simav Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" dedi.
İstanbul'dan Simav'a, büyük hayır etkinliği için geldiğini söyleyen şair Yaşar Coşkun, kendisinin aslen Simav'a bağlı Şen Köy'den olduğunu söyledi. Şair Coşkun Kütahya için yazmış olduğu şiiri okuyarak, gerçekleştirilen toplu sünnet ve büyük hayır etkinliği için emeği geçenlere teşekkür etti.
Simav Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen toplu sünnet merasimi, 25 bin kişiye verilen yemek ikramının ardından yapılan dua ile sona erdi.
(MEİ-EFE-ÖZ-Y)

14.05.2017 18:46:55 TSI
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