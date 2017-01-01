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Besni'de Engelliler Haftası kutlandı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası, Besni Anadolu Sakatlar Derneği ve Ahmet-Emine Çil Özel Öğretim Okulu tarafından hazırlanan etkinliklerle kutlandı.

Besni Halk Eğitimi Merkezi önünden mehter takımı ile beraber kortej yürüyüşü eşliğinde başlayan etkinlik, Hükumet Konağı önünde mehter takımının gösterisi ile devam etti.

Atatürk Anıtına Çelenk konulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden etkinlikte Ahmet Emine Çil Özel Eğitim Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunu gösterisi yapıldı.

Ahmet Emine Çil Özel Eğitim Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan sergi ve aileler tarafından hazırlanan kermesin açılışı yapılarak sergi gezildi.

Programın ardından açıklama yapan Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan, "Ülkemizde yaşayan erkeklerin, yüzde 11,10'u engellidir. Kadınlarda ise bu oran, yüzde 13,45'i bulmaktadır. Ancak günlük hayatımızı şöyle bir gözden geçirdiğimizde sekiz milyondan fazla engelli insanımızın hayatın içinde yer almadığını üzülerek görürüz. Engellilerimizin çok büyük bir kısmı, toplumdan soyutlanmış bir şekilde hayatlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Son yıllarda devletimiz düzenlenen anayasal düzenlemelerle en üst düzeyde engelli kardeşlerimizin sorunlarına el atması, onların istihdam edilebilirliklerinin önündeki engelleri kaldırması, sağlık ve toplumsal sorunlar ile birebir ilgilenerek önümüzdeki engelleri kaldırdı. Devletimiz ekonomik desteklerle engellilerimizin kendisine olan öz güvenlerinin artmasına ve hayatı bu şekilde bile daha güzel yaşayabileceğine olan inancını artırdı. Bundan dolayıdır ki başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin tüm ilgili kurumlarına teşekkür etmeyi bir borç bilir, bundan sonra da bizlerin önündeki engellerin kaldırılması adına her şeyin daha iyi ve güzel olacağına inancımız tamdır" diye konuştu.

Engelliliğin insanlığın ortak sorunu olduğunu da ifade eden Başkan Arslan, "Doğuştan engeli olunabileceği gibi sonradan İş kazası trafik kazası terör savaşı, yanlış teşhis gibi durumlar sebebiyle oluşabilmektedir. Herkes bir engelli adayıdır. Dolayısıyla engellilere acıyarak bakmak, onlara bakarak duygulanmak sorunlara çözün getirmez. Engeli bireylerinde kendini ifade edebileceği alanlar vardır. Önemli olan bu alanların tespit edilip onun üzerinde çözüm üretmek olmalıdır. Biz dernek olarak elimizden geldiği kadar engellilerimizin kendilerini ifade edebilmeleri için faaliyet ve çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Yıllardır engellilerimizin sorunlarının nispeten de olsa hafiflemesi yolunda mücadelemiz devam ediyor. Programımıza katılan ve bizlere her zaman destek olan başta Besni Kaymakamı Ahmet Gencer olmak üzere tüm kurumlarımız ile STK temsilcilerimize şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yapılan kutlama ve etkinlik programına Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Jandarma Komutan Vekili Arif Bekar, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adnan Yüksel, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(RK-OE-Y)



14.05.2017 18:47:05 TSI

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