ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Besni'de Engelliler Haftası kutlandı

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:38
Besni'de Engelliler Haftası kutlandı
Besni'de Engelliler Haftası kutlandı

(Fotoğraflı)

Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası, Besni Anadolu Sakatlar Derneği ve Ahmet-Emine Çil Özel Öğretim Okulu tarafından hazırlanan etkinliklerle kutlandı.
Besni Halk Eğitimi Merkezi önünden mehter takımı ile beraber kortej yürüyüşü eşliğinde başlayan etkinlik, Hükumet Konağı önünde mehter takımının gösterisi ile devam etti.
Atatürk Anıtına Çelenk konulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden etkinlikte Ahmet Emine Çil Özel Eğitim Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunu gösterisi yapıldı.
Ahmet Emine Çil Özel Eğitim Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan sergi ve aileler tarafından hazırlanan kermesin açılışı yapılarak sergi gezildi.
Programın ardından açıklama yapan Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan, "Ülkemizde yaşayan erkeklerin, yüzde 11,10'u engellidir. Kadınlarda ise bu oran, yüzde 13,45'i bulmaktadır. Ancak günlük hayatımızı şöyle bir gözden geçirdiğimizde sekiz milyondan fazla engelli insanımızın hayatın içinde yer almadığını üzülerek görürüz. Engellilerimizin çok büyük bir kısmı, toplumdan soyutlanmış bir şekilde hayatlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Son yıllarda devletimiz düzenlenen anayasal düzenlemelerle en üst düzeyde engelli kardeşlerimizin sorunlarına el atması, onların istihdam edilebilirliklerinin önündeki engelleri kaldırması, sağlık ve toplumsal sorunlar ile birebir ilgilenerek önümüzdeki engelleri kaldırdı. Devletimiz ekonomik desteklerle engellilerimizin kendisine olan öz güvenlerinin artmasına ve hayatı bu şekilde bile daha güzel yaşayabileceğine olan inancını artırdı. Bundan dolayıdır ki başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin tüm ilgili kurumlarına teşekkür etmeyi bir borç bilir, bundan sonra da bizlerin önündeki engellerin kaldırılması adına her şeyin daha iyi ve güzel olacağına inancımız tamdır" diye konuştu.
Engelliliğin insanlığın ortak sorunu olduğunu da ifade eden Başkan Arslan, "Doğuştan engeli olunabileceği gibi sonradan İş kazası trafik kazası terör savaşı, yanlış teşhis gibi durumlar sebebiyle oluşabilmektedir. Herkes bir engelli adayıdır. Dolayısıyla engellilere acıyarak bakmak, onlara bakarak duygulanmak sorunlara çözün getirmez. Engeli bireylerinde kendini ifade edebileceği alanlar vardır. Önemli olan bu alanların tespit edilip onun üzerinde çözüm üretmek olmalıdır. Biz dernek olarak elimizden geldiği kadar engellilerimizin kendilerini ifade edebilmeleri için faaliyet ve çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Yıllardır engellilerimizin sorunlarının nispeten de olsa hafiflemesi yolunda mücadelemiz devam ediyor. Programımıza katılan ve bizlere her zaman destek olan başta Besni Kaymakamı Ahmet Gencer olmak üzere tüm kurumlarımız ile STK temsilcilerimize şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Yapılan kutlama ve etkinlik programına Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Jandarma Komutan Vekili Arif Bekar, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adnan Yüksel, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
(RK-OE-Y)

14.05.2017 18:47:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Belediye Başkanı Kutlu'dan Anneler Günü mesajı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI KUTLU'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Emniyetten depremzede ailelere anneler günü hediyesi
YEREL

EMNİYETTEN DEPREMZEDE AİLELERE ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ
Adıyaman'da 2 kardeşin cesedi bulundu
YEREL

ADIYAMAN'DA 2 KARDEŞİN CESEDİ BULUNDU
&quot;3. Uluslararası Adıyaman Arsemeıa Müzik Festivali&quot;
YEREL

"3. ULUSLARARASI ADIYAMAN ARSEMEIA MÜZİK FESTİVALİ"
Depremzede anne Anneler Günü'nü çadırda kutladı
YEREL

DEPREMZEDE ANNE ANNELER GÜNÜ'NÜ ÇADIRDA KUTLADI
Adıyaman emniyetinden Anneler Günü kutlaması
YEREL

ADIYAMAN EMNİYETİNDEN ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI
Öğrenciler ile polisler piknikte buluştu
YEREL

ÖĞRENCİLER İLE POLİSLER PİKNİKTE BULUŞTU
Jandarma ekipleri huzur uygulamalarına devam ediyor
YEREL

JANDARMA EKİPLERİ HUZUR UYGULAMALARINA DEVAM EDİYOR
Kanalizasyon çalışmasında toprak kayması: 1 yaralı
YEREL

KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TOPRAK KAYMASI: 1 YARALI
Adıyaman’da türbe deposunda yangın
YEREL

ADIYAMAN’DA TÜRBE DEPOSUNDA YANGIN
Öz'den Hemşireler Günü mesajı
YEREL

ÖZ'DEN HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJI
Kahta'da marangoz ve mobilyacılar sandığa gitti
YEREL

KAHTA'DA MARANGOZ VE MOBİLYACILAR SANDIĞA GİTTİ
Kahta ilçesinde parklar yenileniyor
YEREL

KAHTA İLÇESİNDE PARKLAR YENİLENİYOR
Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonundan açıklama
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN VE MEMUR-SEN KADINLAR KOMİSYONUNDAN AÇIKLAMA
Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in Anneler Günü mesajı
YEREL

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH ERİN'İN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Kahta MYO, mezun öğrencilerini uğurladı
YEREL

KAHTA MYO, MEZUN ÖĞRENCİLERİNİ UĞURLADI
Ülkücü İşçiler Derneği açıldı
YEREL

ÜLKÜCÜ İŞÇİLER DERNEĞİ AÇILDI
Adıyaman Üniversitesi robot yarışmasında dereceye girdi
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ROBOT YARIŞMASINDA DERECEYE GİRDİ
Halk eğitim merkezsinin ilk yardım kursu devam ediyor
YEREL

HALK EĞİTİM MERKEZSİNİN İLK YARDIM KURSU DEVAM EDİYOR
Jandarma uyuşturucu ile mücadeleyi sürdürüyor
YEREL

JANDARMA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR
Tüberküloz saha timleri Adıyaman'da çalışma yaptı
YEREL

TÜBERKÜLOZ SAHA TİMLERİ ADIYAMAN'DA ÇALIŞMA YAPTI
Kaza sonrası yolu trafiğe kapattılar
YEREL

KAZA SONRASI YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
İçinden çıkanlar şaşırttı
YAŞAM

KAZDIKÇA İÇİNDEN SERVET ÇIKTI!

 1
  • 2 Derin yırtmacıyla galaya damga vurdu
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!