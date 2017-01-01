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UTAŞ Uşakspor'un yeni teknik direktörü Hakan Şapçı oldu



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Önümüzdeki sezon 3. Ligde mücadele verecek olan UTAŞ Uşakspor, Hayrettin Gümüşdağ ile yollarını ayırmasının ardından boş kalan kadro için yeni anlaşmayı gerçekleştirdi.

2015-2016 sezonunda takıma gelen ancak o dönem ki şartlar nedeniyle görevini sürdüremeyen tecrübeli teknik adam Hakan Şapçı yeniden kırmızı siyahlı ekiple anlaşma sağladı. Takımın tesislerinde gerçekleşen imza törenine UTAŞ Uşakspor Başkanı Ali Rıza Çümen ve Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ katıldı.

Burada açıklamada bulunan UTAŞ Uşakspor Başkanı Ali Rıza Çümen; "Daha önce de takımımız için mücadele veren değerli Teknik Direktörümüzü yeniden renklerimizde görmek bizlere mutluluk verdi. Uşakspor bir aile ve sadece yönetim kademesi, futbolcular olarak değil, şehir olarak bir aile. Dayanışma kültürüyle, vatandaşımızın tam desteğiyle yolumuzda emin bir şekilde yürüyoruz. Takımımızın yakaladığı başarıyı sürdürmek üzere yürüttüğümüz çalışmaları hız kesmeden devam ettireceğiz ve ne gerekiyorsa yapacağız. Takımımıza gönül vermiş ve desteğini esirgemeyen halkımıza, beklentileri hedef olarak önlerine koyan oyuncularımıza, teknik kadromuza teşekkür ederiz" dedi.

Teknik adamın daha önce Turgutluspor'u şampiyon yaptığına değinen Başkan Çümen, fedakarlık ve özveri ile mücadelenin henüz başladığını ifade etti. İmza töreninin ardından açıklamada bulunan yeni Teknik Direktör Hakan Şapçı ise, "Daha önce takımda bulunduk. Ancak dönemin şartları el vermediği için kalamadık. Şimdi yeniden evimize döndük ve mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz. UTAŞ Uşakspor başarılı bir sezonu geride bıraktı. Biz de devraldığımız takımın başarısını sürdürmek üzere disiplinli ve ciddi bir çalışmanın altına İnşallah imzamızı atacağız." diye konuştu.

Yeni sezon için gerekli hazırlıkları yapacaklarını kaydeden Şapçı, başarının şansla değil emekle yakalandığını söyledi.

(EÖ-İK)



14.05.2017 18:51:00 TSI

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