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Hastanede "Anneler Günü" kutlaması



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Medical Park Uşak Hastanesi Anneler Günü'nde hastalarını ve pazar mesaisi yapan anneleri unutmadı.

Medical Park Uşak Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Uğur Mirza, annelik heyecanını yeni yaşayanların yanı sıra, serviste yatan hastalar ve çalışan anneleri de ziyaret ederek hediyelerini takdim etti. Anneler günü nedeniyle gördükleri ilgiden memnun olan hasta ve hasta yakınları, böyle anlamlı bir günde hatırlanmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirttiler.

Medical Park Uşak Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Uğur Mirza ise Anneler günü nedeniyle yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Bu gün, varlığımızı borçlu olduğumuz, yetişip bugünlere gelmemizde büyük emekler veren, bizleri koruyup gözeten, karşılıksız sevginin, fedakârlığın, şefkatin ve merhametin en canlı örneği olan annelerimizin günüdür. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren tek düşüncesi evlatları olan ve haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz, yüreği sevgiyle dolu tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, hürmetle ellerinden öpüyor, sağlıklı günler diliyorum"

(EÖ-İK)



14.05.2017 18:51:55 TSI

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