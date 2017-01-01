Emniyetten depremzede ailelere anneler günü hediyesi
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Samsat İlçesinde bulunan annelerin anneler günü kutlandı.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde mart ayında meydana gelen deprem sonrası yaşanılan acıları unutturmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından depremzede annelere karanfiller dağıtılarak anneler gününü kutladılar.
Depremzede annelerin gününü kutlayan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat ve beraberindeki polis memurları, depremzede annelerle sohbet edip onların sorun ve sıkıntılarını dinlemeyi de ihmal etmedi.
(CK-OE-Y)
14.05.2017 19:06:15 TSI
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