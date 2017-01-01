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SOLOTÜRK'ün Gaziantep gösterisi nefes kesti

14 Mayıs 2017 Pazar, 19:02
SOLOTÜRK'ün Gaziantep gösterisi nefes kesti
SOLOTÜRK'ün Gaziantep gösterisi nefes kesti

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Dünyada F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığının SOLOTÜRK ekibinin Gaziantep'teki gösterisi nefes kesti.
Şüleyman Şah'ın 1084 yılından sonraki fetihleriyle Türk hakimiyetine giren Antep'i Türk yurdu haline getiren ecdada atfedilen gösteride SOLOTÜRK, 21 farklı manevra yaptı.
Göl üzerinde 30 metre ila 5 kilometre irtifalarda gerçekleşen manevralar esnasında F-16'nın kullandığı flare ve duman gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlikte yaptığı açıklamada, Anneler Günü olduğunu hatırlatarak, iki milyonluk şehirde baharın gelişi, mutluluğumuz, birlik ve beraberliğimizi kültürel çalışmalarla taçlandırdıklarını söyledi.
Çocuklar için dünyaca ünlü sirk grubunu da getirdiklerini belirten Şahin, "Alleben Göleti bizim en güzel göletlerimizden birtanesi. Yeşil var, su var. Pazar günü herkes sahreye, pikniğe geliyor. Gelenlerde istiyoruz ki bu muhteşem güzelliği seyretsin. Ben bakanken seyretmiştim çok hoşuma gitmişti. Bizim gücümüzü, ne yapabilirliğimizi gösteriyor. Bunu halkımızda görsün de bir ve beraber olsun diye bu şöleni hazırladık" dedi.
SOLOTÜRK "Alp Er Tunga" final hareketini 30 metre irtifada gerçekleştirdi. Nefes kesen gösteriyi, binlerce kişi izledi.
(OE-Y)

14.05.2017 19:11:30 TSI
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